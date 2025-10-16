ВАКС ухвалив вирок у справі щодо протиправних дій із житлом для військових, але звільнив фігурантів від покарання
Сьогодні, 16 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок двом фігурантам справи щодо протиправних дій з житлом для військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Так, колишню директорку департаменту капітального будівництва Міноборони та колишнього директора приватної фірми визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ (в редакції Закону від 13.05.2014) - справа про службове підроблення.
Який вирок?
Кожному призначено покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах державної, комунальної та приватної власності строком на 3 роки. Осіб звільнено від призначеного покарання на підставі п.2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ.
Визнали невинуватими за деякими статтями
Разом із тим, суд визнав колишню посадовицю директорку департаменту Міноборони невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та виправдав у звʼязку з недоведеністю наявності в її діях складу цього кримінального правопорушення.
Колишнього директора фірми визнали невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та виправдали у звʼязку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення.
Матеріальну шкоду не стягуватимуть
Суд також відмовив у задоволенні Цивільного позову Міністерства оборони України до цих осіб про стягнення матеріальної шкоди.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут, чергові якісь авантюри/гешефти привладних на крові та будівництві!!! Яценюк з гройсманом і групою осіб з ГПУ, регочуть, з цього шоу для лохоМарафону!!