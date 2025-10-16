ВАКС ухвалив вирок у справі щодо протиправних дій із житлом для військових, але звільнив фігурантів від покарання

Сьогодні, 16 вересня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок двом фігурантам справи щодо протиправних дій з житлом для військових.

Так, колишню директорку департаменту капітального будівництва Міноборони та колишнього директора приватної фірми визнано винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 ККУ (в редакції Закону від 13.05.2014) - справа про службове підроблення.

Який вирок?

Кожному призначено покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах державної, комунальної та приватної власності строком на 3 роки. Осіб звільнено від призначеного покарання на підставі п.2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ.

Визнали невинуватими за деякими статтями

Разом із тим, суд визнав колишню посадовицю директорку департаменту Міноборони невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та виправдав у звʼязку з недоведеністю наявності в її діях складу цього кримінального правопорушення.

Колишнього директора фірми визнали невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, та виправдали у звʼязку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення.

Матеріальну шкоду не стягуватимуть

Суд також відмовив у задоволенні Цивільного позову Міністерства оборони України до цих осіб про стягнення матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

