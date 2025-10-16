ВАКС вынес приговор по делу о противоправных действиях с жильем для военных, но освободил фигурантов от наказания

Сегодня, 16 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор двум фигурантам дела о противоправных действиях с жильем для военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В частности, бывший директор департамента капитального строительства Минобороны и бывший директор частной фирмы признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК (в редакции Закона от 13.05.2014) - дело о служебном подлоге.

Читайте также: Коррупция на строительстве жилья для военных: чиновника Минобороны Гайдука арестовали с залогом 20 млн грн

Какой приговор?

Каждому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях государственной, коммунальной и частной собственности сроком на 3 года. Лица освобождены от назначенного наказания на основании п.2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УКУ.

Признали невиновными по некоторым статьям

Вместе с тем, суд признал бывшую чиновницу директора департамента Минобороны невиновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и оправдал в связи с недоказанностью наличия в ее действиях состава этого уголовного преступления.

Читайте: Количество выданных ипотечных кредитов растет, превысив показатели прошлого года, - НБУ

Бывшего директора фирмы признали невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, и оправдали в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного преступления.

Материальный ущерб взыскивать не будут

Суд также отказал в удовлетворении Гражданского иска Министерства обороны Украины к этим лицам о взыскании материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Больше читайте в нашем Telegram-канале