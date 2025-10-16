УКР
Новини Відключення електроенергії скасовані
В Україні скасували екстрені відключення світла

В Україні скасовані екстрені відключення електроенергії 16 жовтня

У Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення електроенергії.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

Також відновили електропостачання для абонентів "Черкасиобленерго".

Нагадаємо, екстрені відключення застосовували 16 жовтня за наказом "Укренерго".

Повідомлялося про знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях.

