В Україні скасували екстрені відключення світла

У Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення електроенергії.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

Також відновили електропостачання для абонентів "Черкасиобленерго".

Нагадаємо, екстрені відключення застосовували 16 жовтня за наказом "Укренерго".

Повідомлялося про знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі