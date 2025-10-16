В Україні скасували екстрені відключення світла
У Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях скасували екстрені відключення електроенергії.
про це повідомили у ДТЕК.
Також відновили електропостачання для абонентів "Черкасиобленерго".
Нагадаємо, екстрені відключення застосовували 16 жовтня за наказом "Укренерго".
Повідомлялося про знеструмлення споживачів у Харківській, Сумській, Полтавській та інших областях.
