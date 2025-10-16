В Украине отменили экстренные отключения света

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренные отключения электроэнергии.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

Также восстановили электроснабжение для абонентов "Черкассыоблэнерго".

Напомним, экстренные отключения применяли 16 октября по приказу "Укрэнерго".

Сообщалось об обесточивании потребителей в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях.

