Новости Отключения электроэнергии отменены
482 0

В Украине отменили экстренные отключения света

В Украине отменены экстренные отключения электроэнергии 16 октября

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренные отключения электроэнергии.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

Также восстановили электроснабжение для абонентов "Черкассыоблэнерго".

Напомним, экстренные отключения применяли 16 октября по приказу "Укрэнерго".

Сообщалось об обесточивании потребителей в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях.

