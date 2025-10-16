В Украине отменили экстренные отключения света
В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях отменили экстренные отключения электроэнергии.
Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.
Также восстановили электроснабжение для абонентов "Черкассыоблэнерго".
Напомним, экстренные отключения применяли 16 октября по приказу "Укрэнерго".
Сообщалось об обесточивании потребителей в Харьковской, Сумской, Полтавской и других областях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль