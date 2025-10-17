УКР
Новини Можливість третьої світової війни
Третьої світової війни через Україну не буде, - Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не дозволить розростання війни Росії проти України до глобального масштабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 16 жовтня після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

"Я потрапив у цю ситуацію - не я розпочав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде", – наголосив Трамп.

Та додав, що прагне запобігти глобальному конфлікту та "врятувати життя". Американський лідер також звинуватив адміністрацію Джо Байдена у стратегічних прорахунках, які, на його думку, спричинили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тоді як під час його президентства подібної агресії не сталося б.

"Я роблю це, щоб врятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас – між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу", – заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина готується до зустрічі Трампа та Путіна: Орбан назвав країну "островом миру"

Топ коментарі
"Через Україну"?! Цей вибл#док вже зовсім ох#їв від лизання дупи свого шефа!
17.10.2025 07:13 Відповісти
От розумний путін. Випередив Зеленського. Альо -альо і тома - гавк!
17.10.2025 07:28 Відповісти
Діду знову стало гірше...
17.10.2025 07:19 Відповісти
"Через Україну"?! Цей вибл#док вже зовсім ох#їв від лизання дупи свого шефа!
17.10.2025 07:13 Відповісти
Он такого не говорил, это автор статьи такой заголовок написал
17.10.2025 07:17 Відповісти
Це суті не міняє. Чи ви жодного разу не чули від "краснова", що за початок війни несуть відповідальність зєлєнскій та байден?
17.10.2025 07:31 Відповісти
Было и такое, и было что он говорил что рашка агрессор, чего он только не говорил,не понятно где истина
17.10.2025 07:37 Відповісти
Очєнь даже понятно, якщо слідкувати виключно за діями. Поки все, що робить адміністрація рудого, йде на користь пуйла.
17.10.2025 07:43 Відповісти
Они сами себя в такую ситуацию поставили, крича перед выборами что завершать войну за 24 часа, потом 20 дней,потом 100 дней и пуйло этим пользуется, он и не отказывается от переговоров с трампом и в то же время отказывается заканчивать воевать и как мы видим это Трампу подходит
17.10.2025 07:55 Відповісти
"це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни Джерело: https://censor.net/ua/n3580152"

це пряма цитата з цієї новини. де тут слово "Україна"? навіщо і кому ти брешеш? ми ж всі тут читати вміємо.
17.10.2025 08:17 Відповісти
Який тільки пи....бол,цей рудий цап!
17.10.2025 07:15 Відповісти
Діду знову стало гірше...
17.10.2025 07:19 Відповісти
От розумний путін. Випередив Зеленського. Альо -альо і тома - гавк!
17.10.2025 07:28 Відповісти
, рмак підготував ґрунт? 🤔 Не даремно він зі своєю стюардесою і небритою мордою ломанулися до Штатів попереду Зєлєнского.
17.10.2025 08:08 Відповісти
У цього, рудого обмудка в усьому винен Байден, як у потужніча винен Порошенко. А пуйло в їхніх очах "хочєт міра".
17.10.2025 07:33 Відповісти
Дід не змінюється. То вам здається, що його ковбасить. Прост він час від часу щось накидує та потужно балаболить. Ця стратегія написана в книзі, внєзапно, Трампа про мистецтво вести переговори.
17.10.2025 07:34 Відповісти
Вона і так йде, все що каже Трамп потім відбувається навпаки.
17.10.2025 07:39 Відповісти
Третя світова вже йде, тільки лагідна
17.10.2025 07:52 Відповісти
Я так розумію шмарклі окрім своєї дупи запропонувати Трампліну більше нічого.
Рідко земельні віддав. Тепер шмаркля буде царком як у північній кореї
17.10.2025 07:52 Відповісти
Телепню не зрозуміти де причина, а де привід.
17.10.2025 08:03 Відповісти
Завтра вітер з Мараларго донесе - і все це через мене. Не дали премію, а я все одно працюю. Язиком.
17.10.2025 08:05 Відповісти
Чемберленчик
17.10.2025 08:16 Відповісти
Тому третя дуже вірогідна
17.10.2025 08:17 Відповісти
Ну звичайно не буде, ***** заборонило Трампидлу.
17.10.2025 08:22 Відповісти
Поясніть хоч хтось цьому дебілові що не Україна розпочала цю війну і не Байден....
17.10.2025 08:29 Відповісти
Ну естественно тыж за сутки войгу закончил!дайте ему Пургена может наконец мозги маразматические выкакает!!!🤣🤣🤣
17.10.2025 08:33 Відповісти
 
 