Третьої світової війни через Україну не буде, - Трамп
Президент США Дональд Трамп запевнив, що не дозволить розростання війни Росії проти України до глобального масштабу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив на пресконференції в Білому домі 16 жовтня після телефонної розмови з Володимиром Путіним.
"Я потрапив у цю ситуацію - не я розпочав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде", – наголосив Трамп.
Та додав, що прагне запобігти глобальному конфлікту та "врятувати життя". Американський лідер також звинуватив адміністрацію Джо Байдена у стратегічних прорахунках, які, на його думку, спричинили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тоді як під час його президентства подібної агресії не сталося б.
"Я роблю це, щоб врятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас – між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу", – заявив Трамп.
це пряма цитата з цієї новини. де тут слово "Україна"? навіщо і кому ти брешеш? ми ж всі тут читати вміємо.
Рідко земельні віддав. Тепер шмаркля буде царком як у північній кореї