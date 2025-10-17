Третьей мировой войны из-за Украины не будет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что не позволит разрастания войны России против Украины до глобального масштаба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Я попал в эту ситуацию - не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", - подчеркнул Трамп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

И добавил, что стремится предотвратить глобальный конфликт и "спасти жизни". Американский лидер также обвинил администрацию Джо Байдена в стратегических просчетах, которые, по его мнению, вызвали полномасштабное вторжение России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас - между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"