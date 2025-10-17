РУС
Новости Возможность третьей мировой войны
Третьей мировой войны из-за Украины не будет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что не позволит разрастания войны России против Украины до глобального масштаба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Я попал в эту ситуацию - не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", - подчеркнул Трамп.

И добавил, что стремится предотвратить глобальный конфликт и "спасти жизни". Американский лидер также обвинил администрацию Джо Байдена в стратегических просчетах, которые, по его мнению, вызвали полномасштабное вторжение России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас - между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия готовится к встрече Трампа и Путина: Орбан назвал страну "островом мира"

Топ комментарии
+10
"Через Україну"?! Цей вибл#док вже зовсім ох#їв від лизання дупи свого шефа!
17.10.2025 07:13 Ответить
+4
От розумний путін. Випередив Зеленського. Альо -альо і тома - гавк!
17.10.2025 07:28 Ответить
+3
Діду знову стало гірше...
17.10.2025 07:19 Ответить
"Через Україну"?! Цей вибл#док вже зовсім ох#їв від лизання дупи свого шефа!
17.10.2025 07:13 Ответить
Он такого не говорил, это автор статьи такой заголовок написал
17.10.2025 07:17 Ответить
Це суті не міняє. Чи ви жодного разу не чули від "краснова", що за початок війни несуть відповідальність зєлєнскій та байден?
17.10.2025 07:31 Ответить
Было и такое, и было что он говорил что рашка агрессор, чего он только не говорил,не понятно где истина
17.10.2025 07:37 Ответить
Очєнь даже понятно, якщо слідкувати виключно за діями. Поки все, що робить адміністрація рудого, йде на користь пуйла.
17.10.2025 07:43 Ответить
Они сами себя в такую ситуацию поставили, крича перед выборами что завершать войну за 24 часа, потом 20 дней,потом 100 дней и пуйло этим пользуется, он и не отказывается от переговоров с трампом и в то же время отказывается заканчивать воевать и как мы видим это Трампу подходит
17.10.2025 07:55 Ответить
"це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни Джерело: https://censor.net/ua/n3580152"

це пряма цитата з цієї новини. де тут слово "Україна"? навіщо і кому ти брешеш? ми ж всі тут читати вміємо.
17.10.2025 08:17 Ответить
Який тільки пи....бол,цей рудий цап!
17.10.2025 07:15 Ответить
Діду знову стало гірше...
17.10.2025 07:19 Ответить
От розумний путін. Випередив Зеленського. Альо -альо і тома - гавк!
17.10.2025 07:28 Ответить
, рмак підготував ґрунт? 🤔 Не даремно він зі своєю стюардесою і небритою мордою ломанулися до Штатів попереду Зєлєнского.
17.10.2025 08:08 Ответить
У цього, рудого обмудка в усьому винен Байден, як у потужніча винен Порошенко. А пуйло в їхніх очах "хочєт міра".
17.10.2025 07:33 Ответить
Дід не змінюється. То вам здається, що його ковбасить. Прост він час від часу щось накидує та потужно балаболить. Ця стратегія написана в книзі, внєзапно, Трампа про мистецтво вести переговори.
17.10.2025 07:34 Ответить
Вона і так йде, все що каже Трамп потім відбувається навпаки.
17.10.2025 07:39 Ответить
Третя світова вже йде, тільки лагідна
17.10.2025 07:52 Ответить
Я так розумію шмарклі окрім своєї дупи запропонувати Трампліну більше нічого.
Рідко земельні віддав. Тепер шмаркля буде царком як у північній кореї
17.10.2025 07:52 Ответить
Телепню не зрозуміти де причина, а де привід.
17.10.2025 08:03 Ответить
Завтра вітер з Мараларго донесе - і все це через мене. Не дали премію, а я все одно працюю. Язиком.
17.10.2025 08:05 Ответить
Чемберленчик
17.10.2025 08:16 Ответить
Тому третя дуже вірогідна
17.10.2025 08:17 Ответить
Ну звичайно не буде, ***** заборонило Трампидлу.
17.10.2025 08:22 Ответить
Поясніть хоч хтось цьому дебілові що не Україна розпочала цю війну і не Байден....
17.10.2025 08:29 Ответить
Ну естественно тыж за сутки войгу закончил!дайте ему Пургена может наконец мозги маразматические выкакает!!!🤣🤣🤣
17.10.2025 08:33 Ответить
Визнання незалежності України почалося з грудня 1991 року, коли було проведено референдум та обрано першого президента.
Першими двома державами, які визнали незалежність України, були Польща і Канада.
Тим часом Сполучені Штати й далі не поспішали визнавати Україну. На столі лежали "5 умов Джорджа Буша".

Перелік умов, які озвучив Держдеп США, - список Бейкера для України:
колективний централізований контроль над ядерною зброєю;
без'ядерна Україна;
імплементація наявних договорів щодо роззброєнь;
повага до прав людини, права національних меншин.

Так, визнання - це була нагорода, яку Сполучені Штати Америки давали лише на своїх умовах: вони хотіли гарантій, що колишні радянські республіки позбудуться ядерної зброї. Україна погодилася. Уся ядерна зброя була передана Росії.

17.10.2025 08:42 Ответить
 
 