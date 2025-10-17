Третьей мировой войны из-за Украины не будет, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил, что не позволит разрастания войны России против Украины до глобального масштаба.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 16 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным.
"Я попал в эту ситуацию - не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", - подчеркнул Трамп.
И добавил, что стремится предотвратить глобальный конфликт и "спасти жизни". Американский лидер также обвинил администрацию Джо Байдена в стратегических просчетах, которые, по его мнению, вызвали полномасштабное вторжение России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.
"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас - между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", - заявил Трамп.
це пряма цитата з цієї новини. де тут слово "Україна"? навіщо і кому ти брешеш? ми ж всі тут читати вміємо.
Рідко земельні віддав. Тепер шмаркля буде царком як у північній кореї
Першими двома державами, які визнали незалежність України, були Польща і Канада.
Тим часом Сполучені Штати й далі не поспішали визнавати Україну. На столі лежали "5 умов Джорджа Буша".
Перелік умов, які озвучив Держдеп США, - список Бейкера для України:
колективний централізований контроль над ядерною зброєю;
без'ядерна Україна;
імплементація наявних договорів щодо роззброєнь;
повага до прав людини, права національних меншин.
Так, визнання - це була нагорода, яку Сполучені Штати Америки давали лише на своїх умовах: вони хотіли гарантій, що колишні радянські республіки позбудуться ядерної зброї. Україна погодилася. Уся ядерна зброя була передана Росії.