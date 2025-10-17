Москва покращує системи перехоплення дронів, це заважає Україні бити по нафтовій інфраструктурі РФ, - Reuters
За останні тижні українські сили завдали близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей нафтопереробної галузі країни-агресорки.
Як інформує Цензор НЕТ про це повідомляє Reuters.
Атаки були спрямовані не лише на нафтопереробні заводи (НПЗ), а й на насосні станції, сховища та експортні термінали. Серед уражених об’єктів - і віддалені підприємства: найбільш віддалений НПЗ у Тюмені розташований приблизно за 1 992 км від українського кордону. Деякі підприємства зазнавали ударів кілька разів.
За даними джерела в українському уряді, ціллю кампанії є створення дефіциту бензину та дизельного пального в Росії - це має ускладнити логістику та просування російських сил на фронті. Уже зафіксовано перебої з поставками пального в регіонах РФ та приблизно 10% зростання цін на бензин у деяких районах.
Основним інструментом атак стали ударні безпілотники класу Deep Strike, зокрема моделі "Лютий" і ФП‑1, які можуть долати відстані понад 1 000 км. Для розвантаження російської ППО операції часто супроводжуються запуском дронів‑обманок на початкових етапах.
Натомість Reuters відзначає, що ефективність перехоплення Deep Strike російськими засобами ППО зростає, і частка безпілотників, які досягають цілей, зменшується. Журналісти цитують експертів, що головною проблемою України лишається масштаб операцій: навіть при нарощуванні виробництва дронів їх поки що недостатньо для постійного прориву через покращену протиповітряну оборону супротивника.
Щоб підвищити стійкість атак, українські інженери застосовують технологію оптичного наведення: дрон робить фото місцевості й порівнює його з картою, що ускладнює нейтралізацію через глушіння сигналів навігації. Reuters також повідомляє, що українська сторона отримує розвіддані від США, які використовуються при плануванні Deep Strike.
Підсумок: ефект кампанії вже відчутний - збої постачання та підвищення цін - але її довгостроковий успіх залежатиме від здатності Києва масштабувати виробництво ударних БпЛА та від подальшої еволюції російських систем ППО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо дивитись подалі, то краще зосередитись на "обробці" регіонів, щоб мАцква у спокої лускалась з жиру на заздрість тим, кого схудлого без бензину щоночі "прасують" наші дрони.
війна, де всі набувають досвіду та вчаться