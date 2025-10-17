Москва покращує системи перехоплення дронів, це заважає Україні бити по нафтовій інфраструктурі РФ, - Reuters

За останні тижні українські сили завдали близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, внаслідок чого виведено з ладу щонайменше 21% потужностей нафтопереробної галузі країни-агресорки.

повідомляє Reuters.

Атаки були спрямовані не лише на нафтопереробні заводи (НПЗ), а й на насосні станції, сховища та експортні термінали. Серед уражених об’єктів - і віддалені підприємства: найбільш віддалений НПЗ у Тюмені розташований приблизно за 1 992 км від українського кордону. Деякі підприємства зазнавали ударів кілька разів.

За даними джерела в українському уряді, ціллю кампанії є створення дефіциту бензину та дизельного пального в Росії - це має ускладнити логістику та просування російських сил на фронті. Уже зафіксовано перебої з поставками пального в регіонах РФ та приблизно 10% зростання цін на бензин у деяких районах.

Основним інструментом атак стали ударні безпілотники класу Deep Strike, зокрема моделі "Лютий" і ФП‑1, які можуть долати відстані понад 1 000 км. Для розвантаження російської ППО операції часто супроводжуються запуском дронів‑обманок на початкових етапах.

Натомість Reuters відзначає, що ефективність перехоплення Deep Strike російськими засобами ППО зростає, і частка безпілотників, які досягають цілей, зменшується. Журналісти цитують експертів, що головною проблемою України лишається масштаб операцій: навіть при нарощуванні виробництва дронів їх поки що недостатньо для постійного прориву через покращену протиповітряну оборону супротивника.

Щоб підвищити стійкість атак, українські інженери застосовують технологію оптичного наведення: дрон робить фото місцевості й порівнює його з картою, що ускладнює нейтралізацію через глушіння сигналів навігації. Reuters також повідомляє, що українська сторона отримує розвіддані від США, які використовуються при плануванні Deep Strike.

Підсумок: ефект кампанії вже відчутний - збої постачання та підвищення цін - але її довгостроковий успіх залежатиме від здатності Києва масштабувати виробництво ударних БпЛА та від подальшої еволюції російських систем ППО.