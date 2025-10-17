РУС
Москва улучшает системы перехвата дронов, это мешает Украине наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, - Reuters

атака на российский НПЗ

За последние недели украинские силы нанесли около 60 ударов по нефтяной инфраструктуре России, в результате чего выведено из строя не менее 21% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

Как информирует Цензор НЕТ об этом сообщает Reuters.

Атаки были направлены не только на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), но и на насосные станции, хранилища и экспортные терминалы. Среди пораженных объектов - и отдаленные предприятия: наиболее удаленный НПЗ в Тюмени расположен примерно в 1 992 км от украинской границы. Некоторые предприятия подвергались ударам несколько раз.

По данным источника в украинском правительстве, целью кампании является создание дефицита бензина и дизельного топлива в России - это должно усложнить логистику и продвижение российских сил на фронте. Уже зафиксированы перебои с поставками топлива в регионах РФ и примерно 10% рост цен на бензин в некоторых районах.

Основным инструментом атак стали ударные беспилотники класса Deep Strike, в частности модели "Лютый" и ФП-1, которые могут преодолевать расстояния более 1 000 км. Для разгрузки российской ПВО операции часто сопровождаются запуском дронов-обманок на начальных этапах.

Зато Reuters отмечает, что эффективность перехвата Deep Strike российскими средствами ПВО растет, и доля беспилотников, которые достигают целей, уменьшается. Журналисты цитируют экспертов, что главной проблемой Украины остается масштаб операций: даже при наращивании производства дронов их пока недостаточно для постоянного прорыва через улучшенную противовоздушную оборону противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года поражено 45 объектов ВПК и топливно-энергетического комплекса РФ, - Сырский

Чтобы повысить устойчивость атак, украинские инженеры применяют технологию оптического наведения: дрон делает фото местности и сравнивает его с картой, что затрудняет нейтрализацию из-за глушения сигналов навигации. Reuters также сообщает, что украинская сторона получает разведданные от США, которые используются при планировании Deep Strike.

Итог: эффект кампании уже ощутим - сбои поставок и повышение цен - но ее долгосрочный успех будет зависеть от способности Киева масштабировать производство ударных БпЛА и от дальнейшей эволюции российских систем ПВО.

беспилотник (4423) Удары по РФ (601)
+4
усе просто: менше золотих унітазів - більше дронів/ракет
17.10.2025 10:52 Ответить
+3
Якщо дивитись близько, то влаштувати.
Якщо дивитись подалі, то краще зосередитись на "обробці" регіонів, щоб мАцква у спокої лускалась з жиру на заздрість тим, кого схудлого без бензину щоночі "прасують" наші дрони.
17.10.2025 10:54 Ответить
+2
А Боневтік Потужно-Брехливий зміцнює свою владу в містах і селах, щоб не перемогти зовнішнього ворога, а виграти вибори.ю Після захоплення Одеси перекоючився на Киїів і Дніпро. За допомогою наріду 73%, точніше тих залишків і створення в інтернеті ілюзії підтримки, закупивши різні ботоферми, як наприклад 20 тисяч вєтнамців на одну ніч полюбили Єрмака, буде добивати зсередини знекровлену і обікрадену його шоблою Україну.
17.10.2025 11:02 Ответить
Може влаштувати "місячник" по складам під москвою? Нещодавно якийсь американець писав в соцмережах що в "москві все дуже добре і їжа в ресторанах стала ще кращою"...
17.10.2025 10:51 Ответить
Якщо дивитись близько, то влаштувати.
Якщо дивитись подалі, то краще зосередитись на "обробці" регіонів, щоб мАцква у спокої лускалась з жиру на заздрість тим, кого схудлого без бензину щоночі "прасують" наші дрони.
17.10.2025 10:54 Ответить
усе просто: менше золотих унітазів - більше дронів/ракет
17.10.2025 10:52 Ответить
А ми цієї ночі знищили лише 50 відсотків із тих,що були запущені по Україні,замість 85 які знищували раніше! Що відбувається?
17.10.2025 10:56 Ответить
кацапи покращують не тіки своє ппо, а й свої засоби бойового ураження
війна, де всі набувають досвіду та вчаться
17.10.2025 10:59 Ответить
ТРЕБА туди направити 4-5 потужних менеджерів,щоб організували потужно-незламний захист,як у нас для енергетики
17.10.2025 11:00 Ответить
В Україні покращюють систему розпилу та грабунку бюджету,а на перехопленя дронів їм насерти.
17.10.2025 11:00 Ответить
А Боневтік Потужно-Брехливий зміцнює свою владу в містах і селах, щоб не перемогти зовнішнього ворога, а виграти вибори.ю Після захоплення Одеси перекоючився на Киїів і Дніпро. За допомогою наріду 73%, точніше тих залишків і створення в інтернеті ілюзії підтримки, закупивши різні ботоферми, як наприклад 20 тисяч вєтнамців на одну ніч полюбили Єрмака, буде добивати зсередини знекровлену і обікрадену його шоблою Україну.
17.10.2025 11:02 Ответить
чим далі відтягувати ураження МНПЗ, тим складніше буде це зробити дронами, яких на одну атаку буде потребуватись кожний раз більше і більше.
17.10.2025 11:04 Ответить
Цікаво що Лютий і FP-1 це практично копії Байрактара.
17.10.2025 11:05 Ответить
Ще цікавіше, що "герані" - це практично і є копії іранських "шахедів".
17.10.2025 11:25 Ответить
А у нас в той же час асфальт удосконалюють на нормальних дорогах та "споруджений"-раз3,13зджений ставлениками Ze трирівневий захист підстанцій.
17.10.2025 11:06 Ответить
Дивився відео прилетів, або звичайна Шилка, або взагалі не збивають.
17.10.2025 11:21 Ответить
Я думаю, что пора набирать из прокуроров и помощников депутатов живых камикадзе!
17.10.2025 11:22 Ответить
По Україні кацапи ******** все більше й більше - мало шо їм мішає
17.10.2025 11:27 Ответить
Стефанчуки-зеленський з міндічем та приблудами95, данилов з умеровим, про це теж між собою теревенять!!! Для них головне записи у трудовій книжці від кадровиків, щоб і далі, гроші з України отримувати!!
Щось не так в цьому питанні в Законодавстві на сьогодні!!
Дорвався до посади, нагадив Україні і Українцям, утік за кордон з родичами і отримують ще гроші, за смерть та руїни в Україні!?!?
17.10.2025 11:36 Ответить
 
 