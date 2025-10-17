Москва улучшает системы перехвата дронов, это мешает Украине наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, - Reuters

За последние недели украинские силы нанесли около 60 ударов по нефтяной инфраструктуре России, в результате чего выведено из строя не менее 21% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

об этом сообщает Reuters.

Атаки были направлены не только на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), но и на насосные станции, хранилища и экспортные терминалы. Среди пораженных объектов - и отдаленные предприятия: наиболее удаленный НПЗ в Тюмени расположен примерно в 1 992 км от украинской границы. Некоторые предприятия подвергались ударам несколько раз.

По данным источника в украинском правительстве, целью кампании является создание дефицита бензина и дизельного топлива в России - это должно усложнить логистику и продвижение российских сил на фронте. Уже зафиксированы перебои с поставками топлива в регионах РФ и примерно 10% рост цен на бензин в некоторых районах.

Основным инструментом атак стали ударные беспилотники класса Deep Strike, в частности модели "Лютый" и ФП-1, которые могут преодолевать расстояния более 1 000 км. Для разгрузки российской ПВО операции часто сопровождаются запуском дронов-обманок на начальных этапах.

Зато Reuters отмечает, что эффективность перехвата Deep Strike российскими средствами ПВО растет, и доля беспилотников, которые достигают целей, уменьшается. Журналисты цитируют экспертов, что главной проблемой Украины остается масштаб операций: даже при наращивании производства дронов их пока недостаточно для постоянного прорыва через улучшенную противовоздушную оборону противника.

Чтобы повысить устойчивость атак, украинские инженеры применяют технологию оптического наведения: дрон делает фото местности и сравнивает его с картой, что затрудняет нейтрализацию из-за глушения сигналов навигации. Reuters также сообщает, что украинская сторона получает разведданные от США, которые используются при планировании Deep Strike.

Итог: эффект кампании уже ощутим - сбои поставок и повышение цен - но ее долгосрочный успех будет зависеть от способности Киева масштабировать производство ударных БпЛА и от дальнейшей эволюции российских систем ПВО.