С начала года поражено 45 объектов ВПК и топливно-энергетического комплекса РФ, - Сырский

Общие объемы производства горюче-смазочных материалов в России уменьшились почти на 25%.

Соответствующее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях, наносят им эффективное огневое поражение, уничтожая живую силу и технику. Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта", - отметил он.

Потери РФ

Только в сентябре российские оккупанты потеряли почти 29 тысяч военных. Уничтожено и повреждено 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня и другую технику.

В плен взято 2 060 военных РФ.

Контрнаступательные операции ВСУ

"Планы кремля по овладению важными районами местности и населенными пунктами не выполняются, а затем постоянно пересматриваются и откладываются. Можем констатировать, что украинские воины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию врага и продолжают разрушать и дальнейшие планы кремля, принимая асимметричные меры для нивелирования преимущества противника в личном составе и вооружении.



Принимаем действенные меры активной обороны, в ходе которых на отдельных направлениях Силы обороны проводят контрнаступательные операции. Также наши подразделения успешно реализуют штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются наши активные действия в Покровском районе Донецкой области. Есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области.

Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений", - отметил главнокомандующий.

Удары по России

Также, по словам Сырского, осуществляется глубинное поражение по территории РФ.

"Так, в рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора. Результат этой работы становится все более ощутимым для российской армии и экономики. С начала года нанесено успешного огневого поражения по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса России.



Как следствие - общие объемы производства горюче-смазочных материалов в рф уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможности вести активные боевые действия", - рассказал он.

Также Сирский прокомментировал возможную передачу Украине ракет "Томагавк".

"Есть также и положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от наших союзников. В частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк" и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", - подытожил он.

