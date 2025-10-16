Дроны поразили НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области России. ФОТОрепортаж

16 октября дроны атаковали в Кстово Нижегородской области РФ НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Расстояние до границы с Украиной - 800 км.

Отмечается, что о пожаре на заводе писали в чатах местные жители. Утверждается, что огонь уже потушен.

Утром 16 октября в Нижегородской области объявляли режим беспилотной опасности. В аэропорту Нижнего Новгорода около трех часов действовал план "Ковер".

Местные власти атаку никак не комментировали.





Украинский проект CyberBoroshno геолоцировал имеющиеся фотографии и пришел к выводу, что поражена установка гидроочистки бензина Л-24/300, способная перерабатывать 24 тонны топлива в час - более 200 тысяч тонн в год.

