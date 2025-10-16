2 191 6
Дроны поразили НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области России. ФОТОрепортаж
16 октября дроны атаковали в Кстово Нижегородской области РФ НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Расстояние до границы с Украиной - 800 км.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что о пожаре на заводе писали в чатах местные жители. Утверждается, что огонь уже потушен.
Утром 16 октября в Нижегородской области объявляли режим беспилотной опасности. В аэропорту Нижнего Новгорода около трех часов действовал план "Ковер".
Местные власти атаку никак не комментировали.
Украинский проект CyberBoroshno геолоцировал имеющиеся фотографии и пришел к выводу, что поражена установка гидроочистки бензина Л-24/300, способная перерабатывать 24 тонны топлива в час - более 200 тысяч тонн в год.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серый Вовк
показать весь комментарий16.10.2025 16:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дидьe Ваивальe #528285
показать весь комментарий16.10.2025 16:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nataliya Mischenko
показать весь комментарий16.10.2025 16:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bander UA
показать весь комментарий16.10.2025 16:19 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Денис Брегін #608889
показать весь комментарий16.10.2025 16:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Frenk Rex
показать весь комментарий16.10.2025 17:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль