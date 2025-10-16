РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10071 посетитель онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 191 6

Дроны поразили НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области России. ФОТОрепортаж

16 октября дроны атаковали в Кстово Нижегородской области РФ НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Расстояние до границы с Украиной - 800 км.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что о пожаре на заводе писали в чатах местные жители. Утверждается, что огонь уже потушен.

Утром 16 октября в Нижегородской области объявляли режим беспилотной опасности. В аэропорту Нижнего Новгорода около трех часов действовал план "Ковер".

Читайте также: Украинские дроны ударили по одному из старейших российских НПЗ, - Генштаб

Местные власти атаку никак не комментировали.

Атака на НПЗ в Нижегородской области объявили режим
Атака на НПЗ в Нижегородской области объявили режим

Украинский проект CyberBoroshno геолоцировал имеющиеся фотографии и пришел к выводу, что поражена установка гидроочистки бензина Л-24/300, способная перерабатывать 24 тонны топлива в час - более 200 тысяч тонн в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Саратовский НПЗ, обеспечивающий потребности оккупантов, - Генштаб ВСУ

Автор: 

НПЗ (329) россия (97686) Удары по РФ (597)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спалить всю моЦковию к Бениной мамке, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
показать весь комментарий
16.10.2025 16:12 Ответить
Прикільно😆
показать весь комментарий
16.10.2025 16:15 Ответить
Вже дрова заготовляють.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:18 Ответить
вани избы строят... ***** о вяличии....
показать весь комментарий
16.10.2025 16:19 Ответить
Шось гарі гранта і іншу ********** пєрхоть не видко під такими новинами.😁
показать весь комментарий
16.10.2025 16:44 Ответить
А тут я вам так скажу, дуже мало Тих, хто до нИХ, не відноситься
показать весь комментарий
16.10.2025 17:03 Ответить
 
 