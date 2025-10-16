2 955 7
Дрони уразили НПЗ "Лукойлу" в Нижньогородській області Росії. ФОТОрепортаж
16 жовтня дрони атакували у Кстово Нижньогородської області РФ НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Відстань до кордону з Україною - 800 км.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що про пожежу на заводі писали у чатах місцеві жителі, стверджується, що вогонь уже загашений.
Вранці 16 жовтня у Нижньогородській області оголошували режим безпілотної небезпеки. В аеропорту Нижнього Новгорода близько трьох годин діяв план "Ковер".
Місцева влада атаку ніяк не коментувала.
Український проєкт CyberBoroshno геолокував наявні фотографії та дійшов висновку, що вражена була установка гідроочищення бензину Л-24/300, яка здатна переробляти 24 тонни палива на годину — понад 200 тисяч тонн на рік.
