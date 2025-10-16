УКР
Дрони уразили НПЗ "Лукойлу" в Нижньогородській області Росії. ФОТОрепортаж

16  жовтня дрони атакували у Кстово Нижньогородської області РФ НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Відстань до кордону з Україною - 800 км.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про пожежу на заводі писали у чатах місцеві жителі, стверджується, що вогонь уже загашений.

Вранці 16 жовтня у Нижньогородській області оголошували режим безпілотної небезпеки. В аеропорту Нижнього Новгорода близько трьох годин діяв план "Ковер".

Читайте також: Українські дрони вдарили по одному з найстаріших російських НПЗ, – Генштаб

Місцева влада атаку ніяк не коментувала.

Атака на НПЗ у Нижегородській області оголошували режим
Атака на НПЗ у Нижегородській області оголошували режим

Український проєкт CyberBoroshno геолокував наявні фотографії та дійшов висновку, що вражена була установка гідроочищення бензину Л-24/300, яка здатна переробляти 24 тонни палива на годину — понад 200 тисяч тонн на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можливостей не так багато": У російському уряді визнали проблеми з імпортом бензину

НПЗ (748) росія (68461) Удари по РФ (601)
