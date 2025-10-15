Сырский посетил боевые подразделения, сдерживающие врага на границе с Днепропетровщиной

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части и боевые подразделения, которые сдерживают противника на границе с Днепропетровской областью.

"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности - на границе с Днепропетровской областью.

По докладам командиров на местах ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения", - отметил Сырский.

По словам главкома ВСУ, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя, восстановление боеспособности воинских частей.

Сирский поручил обеспечить бригады всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами.

