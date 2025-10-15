РУС
Сырский посетил боевые подразделения, сдерживающие врага на границе с Днепропетровщиной

Сырский посетил боевые подразделения на границе с Днепропетровской областью

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части и боевые подразделения, которые сдерживают противника на границе с Днепропетровской областью.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности - на границе с Днепропетровской областью.

По докладам командиров на местах ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения", - отметил Сырский.

По словам главкома ВСУ, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя, восстановление боеспособности воинских частей.

Сирский поручил обеспечить бригады всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами.

а поруч запорізька - там покуй? чи вже продали?
15.10.2025 19:13 Ответить
хоч би скоро так Київську не перевіряв
15.10.2025 19:23 Ответить
На якій межи він "ВІДРОБИВ"? На межи з полтавською чи черкаською областью!?
15.10.2025 19:27 Ответить
не на межі, а В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ області
15.10.2025 19:31 Ответить
Здача України йде контрольовано під керівництвом опи.
15.10.2025 19:37 Ответить
 
 