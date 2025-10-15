Сирський відвідав бойові підрозділи, які стримують ворога на межі з Дніпропетровською областю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та бойові підрозділи, які стримують противника на межі з Дніпропетровською областю.

"Моя першочергова увага – тим напрямкам фронту, де найскладніше. Відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника, зокрема на межі з Дніпропетровською областю.

За доповідями командирів на місцях ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення", - зазначив Сирський.

За словами головкома ЗСУ, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин.

Сирський доручив забезпечити бригади усім необхідним, зокрема резервами, додатковими боєприпасами, БпЛА, спеціальними засобами.

