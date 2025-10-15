Сирський відвідав бойові підрозділи, які стримують ворога на межі з Дніпропетровською областю
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та бойові підрозділи, які стримують противника на межі з Дніпропетровською областю.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя першочергова увага – тим напрямкам фронту, де найскладніше. Відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника, зокрема на межі з Дніпропетровською областю.
За доповідями командирів на місцях ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення", - зазначив Сирський.
За словами головкома ЗСУ, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин.
Сирський доручив забезпечити бригади усім необхідним, зокрема резервами, додатковими боєприпасами, БпЛА, спеціальними засобами.
