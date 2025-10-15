Сирський відвідав бойові підрозділи, які стримують ворога на межі з Дніпропетровською областю

УКР
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та бойові підрозділи, які стримують противника на межі з Дніпропетровською областю. 

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя першочергова увага – тим напрямкам фронту, де найскладніше. Відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують противника, зокрема на межі з Дніпропетровською областю.

За доповідями командирів на місцях ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення", - зазначив Сирський.

За словами головкома ЗСУ, основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин.

Сирський доручив забезпечити бригади усім необхідним, зокрема резервами, додатковими боєприпасами, БпЛА, спеціальними засобами.

а поруч запорізька - там покуй? чи вже продали?
15.10.2025 19:13 Відповісти
хоч би скоро так Київську не перевіряв
15.10.2025 19:23 Відповісти
На якій межи він "ВІДРОБИВ"? На межи з полтавською чи черкаською областью!?
15.10.2025 19:27 Відповісти
не на межі, а В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ області
15.10.2025 19:31 Відповісти
Здача України йде контрольовано під керівництвом опи.
15.10.2025 19:37 Відповісти
Що ж, нарешті дійшло до Головкома, що треба вибивати ворожу піхоту зі східних околиць Іванівського і тамтешніх висот за річку Вовча. Тоді весь рух противника на цьому напрямку враз зійде на ніт.
15.10.2025 19:45 Відповісти
Яка, в дупу межа? Рашистські війська вже давно перебувають не на межі, а на самій території Дніпропетровської області!
15.10.2025 21:19 Відповісти
 
 