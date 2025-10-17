Від початку року уражено 45 об’єктів ВПК та паливно-енергетичного комплексу РФ, - Сирський

Загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів у Росії зменшилися майже на 25%.

Відповідну заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського оприлюднила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках, завдають їм ефективного вогневого ураження, знищуючи живу силу та техніку. Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту", - зазначив він.

Втрати РФ

Лише у вересні російські окупанти втратили майже 29 тисяч військових. Знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку.

У полон взято 2 060 військових РФ.

Контрнаступальні операції ЗСУ

"Плани кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні.



Вживаємо дієві заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступальні операції. Також наші підрозділи успішно реалізують штурмові дії з метою відновлення втраченого положення. Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків", - зазначив головнокомандувач.

Удари по Росії

Також, за словами Сирського, здійснюється глибинне ураження по території РФ.

"Так, в рамках Deep Strike знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки. З початку року завдано успішного вогневого ураження по 45 об’єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу росії.



Як наслідок - загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в рф зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", - розповів він.

Також Сирський прокоментував можливу передачу Україні ракет "Томагавк".

"Маємо також і позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк" та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", - підсумував він.

