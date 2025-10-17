Сибіга: Словаччина готова зробити внесок у гарантії безпеки для України

Словаччина готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в межах нової архітектури безпеки в Європі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі. Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію з метою просування миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окрім цього, міністри обговорили 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який має бути прийнятий найближчим часом.

"Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України. Я наголосив на нашій успішній співпраці у сфері захисту національних меншин. Це є прикладом для всього регіону та демонструє, що там, де є справжня воля з обох сторін, немає проблем у цій сфері", - додав Сибіга.

Читайте також: Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро та 300 тис. євро - на укриття, - Сибіга після зустрічі із Бланаром