Сибіга: Словаччина готова зробити внесок у гарантії безпеки для України
Словаччина готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в межах нової архітектури безпеки в Європі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі. Я наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на Росію з метою просування миру", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Окрім цього, міністри обговорили 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який має бути прийнятий найближчим часом.
"Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України. Я наголосив на нашій успішній співпраці у сфері захисту національних меншин. Це є прикладом для всього регіону та демонструє, що там, де є справжня воля з обох сторін, немає проблем у цій сфері", - додав Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль