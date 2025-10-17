Сибига: Словакия готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины

Словакия готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров в Кошице со словацким коллегой Юраем Бланаром, сообщает Цензор.НЕТ.

"Словацкая сторона готова сделать свой вклад в гарантии безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе. Я отметил критическую необходимость усиления санкционного давления на Россию с целью продвижения мира", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, министры обсудили 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ, который должен быть принят в ближайшее время.

"Я также подчеркнул важность полного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Я отметил наше успешное сотрудничество в сфере защиты национальных меньшинств. Это является примером для всего региона и демонстрирует, что там, где есть настоящая воля с обеих сторон, нет проблем в этой сфере", - добавил Сибига.

