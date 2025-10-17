УКР
Латвія відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії

нападник у Швейцарії

У п'ятницю, 17 жовтня, Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що швейцарська поліція затримала громадянина Латвії, який 13 жовтня напав на україномовну сім’ю під час поїздки з Інтерлакена до Шпіца.

Дивіться також: Російськомовний чоловік напав на сім’ю в Швейцарії через українську мову: МЗС вимагає розслідування. ВIДЕО

Автор: 

Хай вишлють його в милу його серцю рашку...
показати весь коментар
17.10.2025 20:11 Відповісти
Не можна. У нього громадянство Латвії за народженням. І там діють закони і Конституція, які не дозволяють позбавляти громадянства у спосіб, не передбачений законом. Тому дебіла треба просто садити.
показати весь коментар
17.10.2025 20:20 Відповісти
ну тоді залишити в Латвії щоб років 10 труси шив для ЗСУ
показати весь коментар
17.10.2025 20:34 Відповісти
Варвари, а Зеленський коли захоче, царським указом.
показати весь коментар
17.10.2025 20:42 Відповісти
Узькоязичним громадянство Латвії автоматично не давали за народженням. Якщо екзамени з мови чи історії не здавала людина, то нєгражданін...
показати весь коментар
17.10.2025 21:55 Відповісти
Тим не менше у цього дегенерата громадянство є.
показати весь коментар
17.10.2025 22:14 Відповісти
Насколько я знаю, для этого нужно либо быть латвийцев либо доказать что предки там жили до 40 года. Так это латвиец, полукровка что ли?
показати весь коментар
17.10.2025 22:19 Відповісти
До УКРАЇНИ
показати весь коментар
17.10.2025 21:18 Відповісти
Писали, що він живе з біженкою з Одеси.
показати весь коментар
17.10.2025 20:11 Відповісти
Ано прарасєйскає гавно...
показати весь коментар
17.10.2025 20:11 Відповісти
За законами України москворотий уззкій латиш наговорив на 12 років буцигарні. Чекаємо на висновок швейцарської феміди. Сподіваюся, СБУ виправить її можливу помилку або поблажливість до злочинця.
показати весь коментар
17.10.2025 20:14 Відповісти
Гуд
показати весь коментар
17.10.2025 20:18 Відповісти
Його можна депортувати в Латвію, а вже там запропонувати здати екзамен з володіння латвійською мовою. Такі як він латвійську не знають принципово і це дає підставу для позбавлення громадянства і депортацію вже на *********. І буде йому там щастя.
показати весь коментар
17.10.2025 20:25 Відповісти
Краше в Україну.
показати весь коментар
17.10.2025 20:31 Відповісти
Громадянство без знання державної мови можна отримати, мабуть, тільки в Україні. Тому що - какая разница
показати весь коментар
17.10.2025 20:43 Відповісти
Так там хлоп, кажись, уже все порішав, коли терпець урвався. Той чмонія зараз тільки манку в соломинку споживає.
показати весь коментар
17.10.2025 20:27 Відповісти
Хлоп ціле шоу влаштував, відосиков не один десяток. При дитині. Тягнув час, здається не одну годину знімав. А потім сховався за дружиною, скрізь приховує своє ім'я. Хоча на багатьох ресурсах дані всіх хто був в поїзді і в сусідніх вагонах.
показати весь коментар
17.10.2025 20:57 Відповісти
СМІ пишуть що поруч з цім латвійським руським їхала його самка, уродженка Одеси, вона на захист української дівчини з дітьми не відкрила свій спермоприймач тому вона також підлягає покаранню.
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
 
 