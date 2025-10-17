6 013 18
Латвія відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії
У п'ятницю, 17 жовтня, Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.
Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що швейцарська поліція затримала громадянина Латвії, який 13 жовтня напав на україномовну сім’ю під час поїздки з Інтерлакена до Шпіца.
+14 Ned Stark
+12 Александр Чуднивец #474549
+12 Rostyslav Komarnytsky
Ned Stark
Rostyslav Komarnytsky
Vik Tor #521724
mycolatesl
Ned Stark
Rostyslav Komarnytsky
Desar
Соса 2
Перехватчик
Александр Чуднивец #474549
Ihor Ihor #577453
Bogdan #603107
НБ
Николай Николаевич #334532
zakvova
Огусто
mycolatesl
Vladislav
