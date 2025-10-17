Латвія відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який напав на україномовну родину у Швейцарії

У п'ятницю, 17 жовтня, Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що швейцарська поліція затримала громадянина Латвії, який 13 жовтня напав на україномовну сім’ю під час поїздки з Інтерлакена до Шпіца.

