Латвия открыла уголовное производство против мужчины, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии

В пятницу, 17 октября, Служба госбезопасности Латвии начала уголовный процесс в отношении латвийского гражданина, который в Швейцарии совершил нападение на украиноязычную семью.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Уголовный процесс начат в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии: по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц.

