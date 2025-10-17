РУС
Новости Языковой конфликт
3 336 13

Латвия открыла уголовное производство против мужчины, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии

нападавший в Швейцарии

В пятницу, 17 октября, Служба госбезопасности Латвии начала уголовный процесс в отношении латвийского гражданина, который в Швейцарии совершил нападение на украиноязычную семью.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Уголовный процесс начат в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии: по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц.

Смотрите также: Русскоязычный мужчина напал на семью в Швейцарии из-за украинского языка: МИД требует расследования. ВИДЕО

Автор: 

Латвия (1410) нападение (2262) украинский язык (1209) Швейцария (634)
Топ комментарии
+9
Хай вишлють його в милу його серцю рашку...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
+8
Ано прарасєйскає гавно...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
+6
Не можна. У нього громадянство Латвії за народженням. І там діють закони і Конституція, які не дозволяють позбавляти громадянства у спосіб, не передбачений законом. Тому дебіла треба просто садити.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:20 Ответить
Хай вишлють його в милу його серцю рашку...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
Не можна. У нього громадянство Латвії за народженням. І там діють закони і Конституція, які не дозволяють позбавляти громадянства у спосіб, не передбачений законом. Тому дебіла треба просто садити.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:20 Ответить
ну тоді залишити в Латвії щоб років 10 труси шив для ЗСУ
показать весь комментарий
17.10.2025 20:34 Ответить
Варвари, а Зеленський коли захоче, царським указом.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:42 Ответить
Писали, що він живе з біженкою з Одеси.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
Ано прарасєйскає гавно...
показать весь комментарий
17.10.2025 20:11 Ответить
За законами України москворотий уззкій латиш наговорив на 12 років буцигарні. Чекаємо на висновок швейцарської феміди. Сподіваюся, СБУ виправить її можливу помилку або поблажливість до злочинця.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:14 Ответить
Гуд
показать весь комментарий
17.10.2025 20:18 Ответить
Його можна депортувати в Латвію, а вже там запропонувати здати екзамен з володіння латвійською мовою. Такі як він латвійську не знають принципово і це дає підставу для позбавлення громадянства і депортацію вже на *********. І буде йому там щастя.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:25 Ответить
Краше в Україну.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:31 Ответить
Громадянство без знання державної мови можна отримати, мабуть, тільки в Україні. Тому що - какая разница
показать весь комментарий
17.10.2025 20:43 Ответить
Так там хлоп, кажись, уже все порішав, коли терпець урвався. Той чмонія зараз тільки манку в соломинку споживає.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:27 Ответить
Хлоп ціле шоу влаштував, відосиков не один десяток. При дитині. Тягнув час, здається не одну годину знімав. А потім сховався за дружиною, скрізь приховує своє ім'я. Хоча на багатьох ресурсах дані всіх хто був в поїзді і в сусідніх вагонах.
показать весь комментарий
17.10.2025 20:57 Ответить
 
 