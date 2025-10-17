3 336 13
Латвия открыла уголовное производство против мужчины, напавшего на украиноязычную семью в Швейцарии
В пятницу, 17 октября, Служба госбезопасности Латвии начала уголовный процесс в отношении латвийского гражданина, который в Швейцарии совершил нападение на украиноязычную семью.
Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.
Уголовный процесс начат в соответствии с частью третьей статьи 78 Уголовного закона Латвии: по факту действий, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и розни против украинцев, связанных с насилием и угрозами.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что швейцарская полиция задержала гражданина Латвии, который 13 октября напал на украиноязычную семью во время поездки из Интерлакена в Шпиц.
