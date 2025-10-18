Фракція "Слуга народу" у понеділок зустрінеться з прем’єркою Свириденко та членами уряду
У понеділок, 20 жовтня 2025 року, фракція політичної партії "Слуга народу" проведе Координаційну нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.
Про це повідомила у телеграм-каналі речниця фракції "СН" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до участі запрошені керівництво Верховної Ради України, народні депутати та члени Кабінету Міністрів України.
У засіданні координаційної наради візьмуть участь:
- Премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко
- Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров
- Віце-премʼєр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба
- Міністр оборони України - Денис Шмигаль
- Міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко
- Міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко
- Міністр освіти і науки - Оксен Лісовий
- Міністр енергетики - Світлана Гринчук
- Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін
- Міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова
- А також інші члени Кабінету Міністрів України.
Більше інформації щодо зустрічі на цю мить не відомо.
Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" перенесена на прохання Арахамії.
А якже родичів, з дивними «майновими надходженнями» з 2019 року!?!?
Це ж уже було у ригоАНАЛІВ та комуняк-симоненків, у 2014 році!?
Також, як і ця прем'єрка ніхто. Шмигаль, шмаркаль, свириденко...
Шістка Єрмака Свириденко вважає себе прем'єром тільки для зеленого болота?
Який сенс у подібних повідомленнях?
Це ніби на сільському клубі плакат "Сьогодні будуть танці".
Взагалі дивно чому такий поважний ресурс як censor.net/ua/ вкидає таке інформ. сміття.
«Результатом цієї чергової зустрічі депутатів з міністрами в підвалі Верховної Ради буде велике ні**я.
Зате створюють видимість, що працюють. І картинки гарні роБлять.»