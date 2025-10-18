УКР
Новини Засідання фракції Слуга народу
Фракція "Слуга народу" у понеділок зустрінеться з прем’єркою Свириденко та членами уряду

Зустріч Слуги народу зі Свириденко

У понеділок, 20 жовтня 2025 року, фракція політичної партії "Слуга народу" проведе Координаційну нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця фракції "СН" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до участі запрошені керівництво Верховної Ради України, народні депутати та члени Кабінету Міністрів України.

У засіданні координаційної наради візьмуть участь:

  • Премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко
  • Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров
  • Віце-премʼєр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба
  • Міністр оборони України - Денис Шмигаль
  • Міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко
  • Міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко
  • Міністр освіти і науки - Оксен Лісовий
  • Міністр енергетики - Світлана Гринчук
  • Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін
  • Міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова
  • А також інші члени Кабінету Міністрів України.

Більше інформації щодо зустрічі на цю мить не відомо.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" перенесена на прохання Арахамії.

Кабмін (14424) Свириденко Юлія (535) Слуга народу (2864)
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
18.10.2025 13:15 Відповісти
+10
Шо ще не всю рідню 17-24 за кордон випустили, гниди?
показати весь коментар
18.10.2025 13:15 Відповісти
+9
показати весь коментар
18.10.2025 13:14 Відповісти
Будуть радитись як і куди тікать коли буба підпише капітуляцію.
показати весь коментар
18.10.2025 13:09 Відповісти
тільки хотів відписати ..коли дєрьмак виходив з перемовин зБілого Дому - щось строчив телефоні ...мабуть "терміново виводьте активи ...срака"
показати весь коментар
18.10.2025 13:11 Відповісти
То йому нарешті подарували клаву? Бо раніше розмовляв картинками.
показати весь коментар
18.10.2025 13:18 Відповісти
Блин, долго текст набирал) Удаляю свой что бы без тавтологий)
показати весь коментар
18.10.2025 13:12 Відповісти
Патіхаму в лєс, під прикриттям ДержПрикСлужби???
А якже родичів, з дивними «майновими надходженнями» з 2019 року!?!?
Це ж уже було у ригоАНАЛІВ та комуняк-симоненків, у 2014 році!?
показати весь коментар
18.10.2025 14:15 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 13:14 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 13:15 Відповісти
В кабаках з бандитами не зустрічаємося. Бо журналіст теж приїде. Не пам'ятаю його прізвище, у Львов приїжджав нещодавно.
показати весь коментар
18.10.2025 13:20 Відповісти
А если в кабаке Трускавца?
показати весь коментар
18.10.2025 13:42 Відповісти
Кращий коментар до новини! Браво!
показати весь коментар
18.10.2025 14:28 Відповісти
Країна спливає кров"ю а їм підфортило - тільки встигай "освоювати" допомогу Заходу
показати весь коментар
18.10.2025 13:14 Відповісти
Шо ще не всю рідню 17-24 за кордон випустили, гниди?
показати весь коментар
18.10.2025 13:15 Відповісти
Від 25 теж. Хто за листом від Буданова, а кого як Джапарова вивезла.
показати весь коментар
18.10.2025 13:21 Відповісти
Звісно гріх, але уїб@ть би чим небудь по тому збіговиську....😡😡😡
показати весь коментар
18.10.2025 13:16 Відповісти
Прикро те, що всі вони - порожнє місце. Якщо прямо зараз випатрати всіх членів СН, не зміниться геть нічого. Наберуть нових ноунеймів-кнопкодавів.

Також, як і ця прем'єрка ніхто. Шмигаль, шмаркаль, свириденко...
показати весь коментар
18.10.2025 13:22 Відповісти
Це ж буде трагедія! Але не біда...
показати весь коментар
18.10.2025 13:47 Відповісти
Це схоже на яаийсь сходняк, а не на державницький захід. Замість звіту перед всім парламентом, який представляє всіх виборців України якась незрозуміла таємна зустріч з представеиками партії, довіра до якої становить за останніми даними опитувань біля 15 відсотків. Це треш.
показати весь коментар
18.10.2025 13:23 Відповісти
Мафіозний мєждусобойчик.
Шістка Єрмака Свириденко вважає себе прем'єром тільки для зеленого болота?
показати весь коментар
18.10.2025 13:26 Відповісти
Будуть обирати гауляйтерів на окупованих територіях?
показати весь коментар
18.10.2025 13:28 Відповісти
Будуть призначати кандидатів до "патпольних апкомов", які будуть "дєйствавать".
показати весь коментар
18.10.2025 13:50 Відповісти
Прийде сорок-п'ятдесят уродів?
показати весь коментар
18.10.2025 13:50 Відповісти
І ті ближче до фуршету...
показати весь коментар
18.10.2025 13:51 Відповісти
самий безглуздий уряд і верховна рада в історії країни
показати весь коментар
18.10.2025 13:55 Відповісти
Фракція "Слуга народу" у понеділок зустрінеться з прем'єркою Свириденко та членами уряду

Який сенс у подібних повідомленнях?

Це ніби на сільському клубі плакат "Сьогодні будуть танці".

Взагалі дивно чому такий поважний ресурс як censor.net/ua/ вкидає таке інформ. сміття.
показати весь коментар
18.10.2025 13:58 Відповісти
Бо такі релізи розсилає пресслужба ВР, ОПи, КМ і т.і. Їх публікувати забов'язані.
показати весь коментар
18.10.2025 14:02 Відповісти
Тут Вы не правы) В селе, в 70 х, жизнь и была только во время танцев в клубе! Остальное трудовые подвиги!
показати весь коментар
18.10.2025 14:16 Відповісти
Члени і членкині зустрінуться з членами і членкиньками та прем'єркиненю.
показати весь коментар
18.10.2025 13:59 Відповісти
Бабло бюджету дерибанити перед Новим роком? Бо те, що не освоїли на наступний бюджетний рік не переходить..
показати весь коментар
18.10.2025 14:04 Відповісти
Воно переходить, але чи все
показати весь коментар
18.10.2025 14:30 Відповісти
І оце дуже влучний коментар тк UC:
«Результатом цієї чергової зустрічі депутатів з міністрами в підвалі Верховної Ради буде велике ні**я.

Зате створюють видимість, що працюють. І картинки гарні роБлять.»
показати весь коментар
18.10.2025 14:36 Відповісти
"готуйте тапочки".можливо нам прийдеться робити з України "ноги"
показати весь коментар
18.10.2025 14:46 Відповісти
Іде повна підготовка до виборів під прикриттям масових заяв по Шмарафону "Не достойно в період військових дій готуватись до виборів!". А коли Трамп заявить про перемир'я, то нам оголосять турбо вибори Зеленского по бліц програмі за 2-3 тижні без передвиборчого періоду. Бо війна!
показати весь коментар
18.10.2025 15:01 Відповісти
Якась дискримінація: з членами уряду зустрінуться, а як же членкині уряду?
показати весь коментар
18.10.2025 15:03 Відповісти
******.А чому тільки з моносбродом зустріч?
показати весь коментар
18.10.2025 15:17 Відповісти
 
 