Фракція "Слуга народу" у понеділок зустрінеться з прем’єркою Свириденко та членами уряду

У понеділок, 20 жовтня 2025 року, фракція політичної партії "Слуга народу" проведе Координаційну нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики.

речниця фракції "СН" Юлія Палійчук

Як зазначається, до участі запрошені керівництво Верховної Ради України, народні депутати та члени Кабінету Міністрів України.

У засіданні координаційної наради візьмуть участь:

Премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко

Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров

Віце-премʼєр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба

Міністр оборони України - Денис Шмигаль

Міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко

Міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко

Міністр освіти і науки - Оксен Лісовий

Міністр енергетики - Світлана Гринчук

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін

Міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова

А також інші члени Кабінету Міністрів України.

Більше інформації щодо зустрічі на цю мить не відомо.

