Засідання фракції Слуга народу
Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про держбюджет, - речниця Палійчук

Зустріч Зеленського з фракцією СН

Готується нова зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Планується, що вона відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук.

За словами Палійчук, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Як повідомлялося, раніше планувалося провести зустріч фракції "Слуга народу" із Зеленським у період з 6 по 10 жовтня.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський 16 вересня провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що 10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили.

Зеленський Володимир (25736) фракція (122) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2861)
Мабуть обговорять ситуацію з отим МУДЯ та його послідовниками, а також, - Яхта, авто і мільйони доларів у годинниках - викрили контрабандистів, пов'язаних з Укрзалізницею
https://24tv.ua/business/vikrili-kontrabandistiv-yaki-cherez-ukrzaliznitsyu-zavozili-koshtovnosti_n2929062

https://24tv.ua/anastasiya-lukashevska_tag7047/ Анастасія Лукашевська
08.10.2025 11:38 Відповісти
Скотний двір.
08.10.2025 11:41 Відповісти
нагодуйте його селедкою!
08.10.2025 11:48 Відповісти
Да хоть в каком чтении можете голосовать за Бюджет 2026 ! Денег нет все равно! А последние финты с евроденьгами выделенные на сектор обороны вообще может крест на помощи поставить. Хотя, возможно, в этом гениальный замысел)
08.10.2025 11:53 Відповісти
Ого, це таки дуже важливо коли свиноподібна ЗЕлепня збирається до кучі.
08.10.2025 11:54 Відповісти
Зєдя прийде - порядок наведе!
