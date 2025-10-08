Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про держбюджет, - речниця Палійчук
Готується нова зустріч парламентської фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Планується, що вона відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.
Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026", - сказала Палійчук.
За словами Палійчук, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.
Як повідомлялося, раніше планувалося провести зустріч фракції "Слуга народу" із Зеленським у період з 6 по 10 жовтня.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський 16 вересня провів зустріч із фракцією "Слуга народу". Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що 10 "слуг народу" на 5 хвилин запізнилися на зустріч із Зеленським: їх на засідання фракції не пустили.
