Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" состоится после голосования в первом чтении законопроекта о госбюджете, - пресс-секретарь Палийчук

Готовится новая встреча парламентской фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что она состоится после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По просьбе председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026", - сказала Палийчук.

По словам Палийчук, такие встречи планируется проводить раз в месяц.

Как сообщалось, ранее планировалось провести встречу фракции "Слуга народа" с Зеленским в период с 6 по 10 октября.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский 16 сентября провел встречу с фракцией "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что 10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили