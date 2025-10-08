Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" состоится после голосования в первом чтении законопроекта о госбюджете, - пресс-секретарь Палийчук
Готовится новая встреча парламентской фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Планируется, что она состоится после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По просьбе председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026", - сказала Палийчук.
По словам Палийчук, такие встречи планируется проводить раз в месяц.
Как сообщалось, ранее планировалось провести встречу фракции "Слуга народа" с Зеленским в период с 6 по 10 октября.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский 16 сентября провел встречу с фракцией "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что 10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили
https://24tv.ua/business/vikrili-kontrabandistiv-yaki-cherez-ukrzaliznitsyu-zavozili-koshtovnosti_n2929062
https://24tv.ua/anastasiya-lukashevska_tag7047/ Анастасія Лукашевська
Але судячи з останніх новин, скільки грошей 💰 розікрали слуги народу та наближені до них, то вони можуть собі дозволити гуляння в "Блакитній устриці".
Атмосфера і тематика в "Блакитній устриці" ідеально підходить для потужного лідера і його оточення.
🤭😄😆😂