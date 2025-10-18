РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6714 посетителей онлайн
Новости заседание фракции слуга народа
417 24

Фракция "Слуга народа" в понедельник встретится с премьер-министром Свириденко и членами правительства

Встреча Слуги народа со Свириденко

В понедельник, 20 октября 2025 года, фракция политической партии "Слуга народа" проведет Координационное совещание с премьер-министром Юлией Свириденко с участием представителей правительства по реализации приоритетных направлений государственной политики.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к участию приглашены руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и члены Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

В заседании координационного совещания примут участие:

  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко
  • Первый вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров
  • Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба
  • Министр обороны Украины Денис Шмыгаль
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко
  • Министр образования и науки Оксен Лисовой
  • Министр энергетики Светлана Гринчук
  • Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин
  • Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова
  • а также другие члены Кабинета Министров Украины.

Больше информации о встрече на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесена по просьбе Арахамии.

Автор: 

Кабмин (14134) Свириденко Юлия (256) Слуга народа (2674)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Шо ще не всю рідню 17-24 за кордон випустили, гниди?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:15 Ответить
+5
показать весь комментарий
18.10.2025 13:14 Ответить
+5
показать весь комментарий
18.10.2025 13:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будуть радитись як і куди тікать коли буба підпише капітуляцію.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:09 Ответить
тільки хотів відписати ..коли дєрьмак виходив з перемовин зБілого Дому - щось строчив телефоні ...мабуть "терміново виводьте активи ...срака"
показать весь комментарий
18.10.2025 13:11 Ответить
То йому нарешті подарували клаву? Бо раніше розмовляв картинками.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:18 Ответить
Блин, долго текст набирал) Удаляю свой что бы без тавтологий)
показать весь комментарий
18.10.2025 13:12 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 13:14 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 13:15 Ответить
В кабаках з бандитами не зустрічаємося. Бо журналіст теж приїде. Не пам'ятаю його прізвище, у Львов приїжджав нещодавно.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:20 Ответить
А если в кабаке Трускавца?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:42 Ответить
Країна спливає кров"ю а їм підфортило - тільки встигай "освоювати" допомогу Заходу
показать весь комментарий
18.10.2025 13:14 Ответить
Шо ще не всю рідню 17-24 за кордон випустили, гниди?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:15 Ответить
Від 25 теж. Хто за листом від Буданова, а кого як Джапарова вивезла.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:21 Ответить
Звісно гріх, але уїб@ть би чим небудь по тому збіговиську....😡😡😡
показать весь комментарий
18.10.2025 13:16 Ответить
Прикро те, що всі вони - порожнє місце. Якщо прямо зараз випатрати всіх членів СН, не зміниться геть нічого. Наберуть нових ноунеймів-кнопкодавів.

Також, як і ця прем'єрка ніхто. Шмигаль, шмаркаль, свириденко...
показать весь комментарий
18.10.2025 13:22 Ответить
Це ж буде трагедія! Але не біда...
показать весь комментарий
18.10.2025 13:47 Ответить
Це схоже на яаийсь сходняк, а не на державницький захід. Замість звіту перед всім парламентом, який представляє всіх виборців України якась незрозуміла таємна зустріч з представеиками партії, довіра до якої становить за останніми даними опитувань біля 15 відсотків. Це треш.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:23 Ответить
Мафіозний мєждусобойчик.
Шістка Єрмака Свириденко вважає себе прем'єром тільки для зеленого болота?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:26 Ответить
Будуть обирати гауляйтерів на окупованих територіях?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:28 Ответить
Будуть призначати кандидатів до "патпольних апкомов", які будуть "дєйствавать".
показать весь комментарий
18.10.2025 13:50 Ответить
Прийде сорок-п'ятдесят уродів?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:50 Ответить
І ті ближче до фуршету...
показать весь комментарий
18.10.2025 13:51 Ответить
самий безглуздий уряд і верховна рада в історії країни
показать весь комментарий
18.10.2025 13:55 Ответить
Фракція "Слуга народу" у понеділок зустрінеться з прем'єркою Свириденко та членами уряду Джерело: https://censor.net/ua/n3580397

Який сенс у подібних повідомленнях?

Це ніби на сільському клубі плакат "Сьогодні будуть танці".

Взагалі дивно чому такий поважний ресурс як censor.net/ua/ вкидає таке інформ. сміття.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:58 Ответить
Члени і членкині зустрінуться з членами і членкиньками та прем'єркиненю.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:59 Ответить
 
 