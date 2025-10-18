Фракция "Слуга народа" в понедельник встретится с премьер-министром Свириденко и членами правительства
В понедельник, 20 октября 2025 года, фракция политической партии "Слуга народа" проведет Координационное совещание с премьер-министром Юлией Свириденко с участием представителей правительства по реализации приоритетных направлений государственной политики.
Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к участию приглашены руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и члены Кабинета Министров Украины.
В заседании координационного совещания примут участие:
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко
- Первый вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров
- Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба
- Министр обороны Украины Денис Шмыгаль
- Министр внутренних дел Игорь Клименко
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко
- Министр образования и науки Оксен Лисовой
- Министр энергетики Светлана Гринчук
- Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин
- Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова
- а также другие члены Кабинета Министров Украины.
Больше информации о встрече на данный момент не известно.
Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесена по просьбе Арахамии.
Старый зольдат
Green Bill #603485
Green Bill #603485
Також, як і ця прем'єрка ніхто. Шмигаль, шмаркаль, свириденко...
Шістка Єрмака Свириденко вважає себе прем'єром тільки для зеленого болота?
Який сенс у подібних повідомленнях?
Це ніби на сільському клубі плакат "Сьогодні будуть танці".
Взагалі дивно чому такий поважний ресурс як censor.net/ua/ вкидає таке інформ. сміття.