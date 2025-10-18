Фракция "Слуга народа" в понедельник встретится с премьер-министром Свириденко и членами правительства

В понедельник, 20 октября 2025 года, фракция политической партии "Слуга народа" проведет Координационное совещание с премьер-министром Юлией Свириденко с участием представителей правительства по реализации приоритетных направлений государственной политики.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к участию приглашены руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и члены Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

В заседании координационного совещания примут участие:

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Первый вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль

Министр внутренних дел Игорь Клименко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко

Министр образования и науки Оксен Лисовой

Министр энергетики Светлана Гринчук

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова

а также другие члены Кабинета Министров Украины.

Больше информации о встрече на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесена по просьбе Арахамии.