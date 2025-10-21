Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Черкащини: понад 150 абонентів без світла

У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували Черкаську область - під прицілом критична інфраструктура. Виникла пожежа на об'єкті. подробиці не повідомляються.

"Ця доба на Черкащині розпочалася з повітряних тривог. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські БпЛА. Постраждалих немає.

"Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. Зі зрозумілих причин - без подробиць", - додав Табурець.

Крім того, у Смілянській тергромаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів без світла.

За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває, необхідні служби продовжують роботу.

Обстріли Черкащини у жовтні

У ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

У ніч проти 10 жовтня російські загарбники масовано атакували Черкаський район. Ворог обстрілював інфраструктуру. 10 людей травмовані, серед них 10-річний хлопчик. У Каневі уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку. У зв’язку з ворожими атаками та внаслідок пошкодження енергетичного обладнання, з 8:45 по Черкаській області частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

У ніч проти середи, 8 жовтня 2025 року, у Черкасах лунали вибухи: в області знешкоджено 15 ворожих дронів.

5 жовтня ворог атакував Черкаській район: внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів були без світла.

Атака ворога на критичну інфраструктуру 21 жовтня

Вночі 21 жовтня Чернігівська область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксовано 51 повітряну ціль, зокрема 2 балістичні ракети. Зафіксовано влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту.

Унаслідок російського обстрілу по енергетичній інфраструктурі також тимчасово знеструмлено місто Славутич Київської області.