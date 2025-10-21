Ворог атакував 6 ракетами та 98 дронами. Знешкоджено 58 БпЛА, є влучання на 10 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 21 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл., 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки атаки

"Зафіксовано влучання ракет та 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Напередодні Повітряні сили інформували, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

