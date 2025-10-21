Враг атаковал 6 ракетами и 98 дронами. Обезврежено 58 БПЛА, есть попадания в 10 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 21 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской обл., 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл., 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 70 из них -"шахеды".

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия атаки

"Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Накануне Воздушные силы информировали, что Россия атакует Украину ударными беспилотниками.

