Россияне ночью атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области: более 150 абонентов остались без света

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Черкасскую область - под прицелом критическая инфраструктура. Возник пожар на объекте. подробности не сообщаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

"Эти сутки в Черкасской области начались с воздушных тревог. Под вражеским прицелом была критическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны отбили часть атак, обезвредив три российских БпЛА. Пострадавших нет.

"Спасатели ликвидировали пожары на объекте. По понятным причинам - без подробностей", - добавил Табурец.

Кроме того, в Смелянской тергромаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света.

По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры. Обследование продолжается, необходимые службы продолжают работу.

Обстрелы Черкасской области в октябре

В ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

В ночь на 10 октября российские захватчики массированно атаковали Черкасский район. Враг обстреливал инфраструктуру. 10 человек травмированы, среди них 10-летний мальчик. В Каневе обломками сбитой ракеты повреждена многоэтажка. В связи с вражескими атаками и в результате повреждения энергетического оборудования, с 8:45 по Черкасской области частично применены аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на среду, 8 октября 2025 года, в Черкассах раздавались взрывы: в области обезврежено 15 вражеских дронов.

5 октября враг атаковал Черкасской район: в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов были без света.

Атака врага на критическую инфраструктуру 21 октября

Ночью 21 октября Черниговская область подверглась массовой атаке ударных беспилотников. По данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в том числе 2 баллистические ракеты. Зафиксировано попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту.

В результате российского обстрела по энергетической инфраструктуре также временно обесточен город Славутич Киевской области.