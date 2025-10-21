Європа має взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, про важливість "збільшення економічного тиску країн G7 на Росію", щоб прискорити завершення війни. І Європа має очолити цей тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Бессента у Х.

"Америка підтримує досягнення "міцного і довготривалого миру" в Україні", зазначив Бессент після зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Та закликав Європу взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.

Бессент також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на "безвідповідальні експортні обмеження Китаю" і важливість диверсифікації світових ланцюжків поставок.

Він додав, що США та їхні союзники повинні "єдиним фронтом протистояти дестабілізуючим діям Китаю" і працювати над зміцненням стійких поставок критично важливих товарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну бракує грошей на війну: Китай може почати кредитувати роcійські енергокомпанії в юанях, – FT

Економічний тиск на Росію

Виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів, заявив президент Фінляндії Александер Стубб. Він наголосив, що економіка Росії перебуває у скрутному становищі: резерви країни виснажені, економічне зростання наближається до нуля, а інфляція сягає 10-20%.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав посилювати економічний тиск на Росію, зокрема через нові санкції, особливо у сфері енергетики та проти тіньового флоту.

Військовий бюджет Росії у 2026 році вперше зменшиться від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це свідчить про досягнення межі можливостей Кремля у фінансуванні війни на тлі зростаючого економічного тиску.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Дві третини вугільних компаній у Росії стали збитковими