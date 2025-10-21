УКР
Європа має взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію, - Бессент

Бессент анонсував проїзд делегації України в США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, про важливість "збільшення економічного тиску країн G7 на Росію", щоб прискорити завершення війни. І Європа має очолити цей тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Бессента у Х.

"Америка підтримує досягнення "міцного і довготривалого миру" в Україні",  зазначив Бессент після зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом.

Та закликав Європу взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.

Бессент також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на "безвідповідальні експортні обмеження Китаю" і важливість диверсифікації світових ланцюжків поставок.

Він додав, що США та їхні союзники повинні "єдиним фронтом протистояти дестабілізуючим діям Китаю" і працювати над зміцненням стійких поставок критично важливих товарів.

Економічний тиск на Росію

Виснаження ресурсів Росії та економічний тиск на країну-агресорку може примусити Москву сісти за стіл переговорів, заявив президент Фінляндії Александер Стубб. Він наголосив,  що  економіка Росії перебуває у скрутному становищі: резерви країни виснажені, економічне зростання наближається до нуля, а інфляція сягає 10-20%.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав посилювати економічний тиск на Росію, зокрема через нові санкції, особливо у сфері енергетики та проти тіньового флоту.

Військовий бюджет Росії у 2026 році вперше зменшиться від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це свідчить про досягнення межі можливостей Кремля у фінансуванні війни на тлі зростаючого економічного тиску.

******* Європа - збіговисько імпотентних ссикунів
показати весь коментар
21.10.2025 09:19 Відповісти
США вже так надавили шо в кацапів очі з орбіт вилазять
показати весь коментар
21.10.2025 09:21 Відповісти
Україну водитимуть в пошуках золотого ключика, доки ноги носитимуть)
показати весь коментар
21.10.2025 09:23 Відповісти
Іншими словами-"США.Є ДРУЖНЯ КРАЇНА ДО 3,14ДЕРАЦІЇ І НА НАС НЕ ВАРТО РОЗРАХОВУВАТИ. МИ НЕ З ЄВРОПОЮ.А З РАШИСТАМИ І КИТАЙЦЯМИ...
показати весь коментар
21.10.2025 09:43 Відповісти
 
 