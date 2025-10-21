РУС
Новости Экономическое давление на РФ
Европа должна взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию, - Бессент

Бессент анонсировал проезд делегации Украины в США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о важности "увеличения экономического давления стран G7 на Россию", чтобы ускорить завершение войны. И Европа должна возглавить это давление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Бессента в Х.

"Америка поддерживает достижение "прочного и долговременного мира" в Украине", отметил Бессент после встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

И призвал Европу взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию.

Бессент также отметил необходимость единой глобальной реакции на "безответственные экспортные ограничения Китая" и важность диверсификации мировых цепочек поставок.

Он добавил, что США и их союзники должны "единым фронтом противостоять дестабилизирующим действиям Китая" и работать над укреплением устойчивых поставок критически важных товаров.

Экономическое давление на Россию

Истощение ресурсов России и экономическое давление на страну-агрессора может заставить Москву сесть за стол переговоров, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Он отметил, что экономика России находится в затруднительном положении: резервы страны истощены, экономический рост приближается к нулю, а инфляция достигает 10-20%.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал усиливать экономическое давление на Россию, в частности через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота.

Военный бюджет России в 2026 году впервые уменьшится с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это свидетельствует о достижении предела возможностей Кремля в финансировании войны на фоне растущего экономического давления.

******* Європа - збіговисько імпотентних ссикунів
21.10.2025 09:19 Ответить
США вже так надавили шо в кацапів очі з орбіт вилазять
21.10.2025 09:21 Ответить
Україну водитимуть в пошуках золотого ключика, доки ноги носитимуть)
21.10.2025 09:23 Ответить
Іншими словами-"США.Є ДРУЖНЯ КРАЇНА ДО 3,14ДЕРАЦІЇ І НА НАС НЕ ВАРТО РОЗРАХОВУВАТИ. МИ НЕ З ЄВРОПОЮ.А З РАШИСТАМИ І КИТАЙЦЯМИ...
21.10.2025 09:43 Ответить
А в чому, цей Бессент не правий? Європа вигодувала своїми євро рашистську федерацію і їй карти в руки по санкціям проти неї. Товарообіг США та раші дуже незначний, а європейці нарощують торгівлю з рашистами незважаючи на болтовню про пекельні санкції.
21.10.2025 10:23 Ответить
Але ж, як повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-20/us-is-stalling-on-g-7-plan-to-expand-use-of-russian-assets?srnd=phx-politics&embedded-checkout=true Bloomberg із посиланням на джерела серед американських та європейських чиновників, США відмовилися приєднуватися до ініціативи Європейського Союзу щодо розширеного https://www.slovoidilo.ua/2025/09/26/novyna/finansy/********-mozhe-otrymaty-yes-kredyt-140-mlrd-raxunok-rosijskyx-aktyviv-politico використання заморожених російських активів для підтримки України в рамках так званої «репараційної позики».
За словами американських представників, наразі вони не планують брати участь у цьому проєкті через ризики для стабільності фінансових ринків. Інше джерело додало, що США поки не беруть на себе жодних зобов'язань щодо ініціативи ЄС.
***********
Так що піндоси (а Бессент - типовий піндос, пасивний гей, який цього і не приховує) грають в подвійну гру. Самі нічого не нероблять щоб посилити економічний тиск на касапів, і навіть заважають це зробити європейцям, Євросоюзу - а самі вимагають від ЄС "робіть щось", мовляв.
