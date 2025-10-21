Европа должна взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о важности "увеличения экономического давления стран G7 на Россию", чтобы ускорить завершение войны. И Европа должна возглавить это давление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Бессента в Х.
"Америка поддерживает достижение "прочного и долговременного мира" в Украине", отметил Бессент после встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.
И призвал Европу взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию.
Бессент также отметил необходимость единой глобальной реакции на "безответственные экспортные ограничения Китая" и важность диверсификации мировых цепочек поставок.
Он добавил, что США и их союзники должны "единым фронтом противостоять дестабилизирующим действиям Китая" и работать над укреплением устойчивых поставок критически важных товаров.
Экономическое давление на Россию
Истощение ресурсов России и экономическое давление на страну-агрессора может заставить Москву сесть за стол переговоров, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Он отметил, что экономика России находится в затруднительном положении: резервы страны истощены, экономический рост приближается к нулю, а инфляция достигает 10-20%.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал усиливать экономическое давление на Россию, в частности через новые санкции, особенно в сфере энергетики и против теневого флота.
Военный бюджет России в 2026 году впервые уменьшится с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это свидетельствует о достижении предела возможностей Кремля в финансировании войны на фоне растущего экономического давления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За словами американських представників, наразі вони не планують брати участь у цьому проєкті через ризики для стабільності фінансових ринків. Інше джерело додало, що США поки не беруть на себе жодних зобов'язань щодо ініціативи ЄС.
***********
Так що піндоси (а Бессент - типовий піндос, пасивний гей, який цього і не приховує) грають в подвійну гру. Самі нічого не нероблять щоб посилити економічний тиск на касапів, і навіть заважають це зробити європейцям, Євросоюзу - а самі вимагають від ЄС "робіть щось", мовляв.