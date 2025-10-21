Брудні, виснажені, але щасливі: троє українських воїнів повернулися із позиції, яку тримали 75 днів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано трьох бійців 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни щойно повернулися із позиції, яку утримували два з половиною місяці.
"75 днів на позиціях. Брудні, виснажені, але щасливі. Бойове завдання виконано - хлопці повернулися. Побратими зустрічають, обіймають, діляться першими жартами. Попереду - гаряча їжа, душ і трохи тиші. А завтра знову робота", - зазначається у дописі до відео.
Дехто навіть відмовився від депутатства, щоби продовжити воювати.