УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини
6 410 23

Брудні, виснажені, але щасливі: троє українських воїнів повернулися із позиції, яку тримали 75 днів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано трьох бійців 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни щойно повернулися із позиції, яку утримували два з половиною місяці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"75 днів на позиціях. Брудні, виснажені, але щасливі. Бойове завдання виконано - хлопці повернулися. Побратими зустрічають, обіймають, діляться першими жартами. Попереду - гаряча їжа, душ і трохи тиші. А завтра знову робота", - зазначається у дописі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони розробило новий механізм ротації на фронті, що передбачає відпочинок після 90 днів бойової служби, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

ротація (83) Айдар (142) бій (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Дяка Богові, живі!
показати весь коментар
21.10.2025 12:16 Відповісти
+28
Хлопці, вам подяка, велика подяка. Дякуючи таким як ви, ми ще живі. Здоров"я вам і везіння.
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
+23
Слава Богу живі! Боже, бережи наших захисників! Дай кожному Янгола охоронця! Амінь!
показати весь коментар
21.10.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дяка Богові, живі!
показати весь коментар
21.10.2025 12:16 Відповісти
Хлопці, вам подяка, велика подяка. Дякуючи таким як ви, ми ще живі. Здоров"я вам і везіння.
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
молимся Богу щоб скоріше повертались ЖИВІ, але зхлочинна Зепліснява вбила найкращих і вбила мотивацію у решти
показати весь коментар
21.10.2025 12:53 Відповісти
🇺🇦❤️💪💙💛
показати весь коментар
21.10.2025 12:19 Відповісти
Пи.Си. Вибачте, 😔 одні емоції!!! 😊😊😊😊😊
показати весь коментар
21.10.2025 12:23 Відповісти
А завтра ще на 75 днів, бо тцк пагане і нехай воюють діти депутатів
показати весь коментар
21.10.2025 12:20 Відповісти
Поліція вже на фронті. Де ви бачили поліцая з пузом ? Давно таких не зустрічав. На фронті не вистачає ухилянтів.
показати весь коментар
21.10.2025 12:28 Відповісти
Слухай, Пётр, накручуєш? Ми ці кацапські методички вже чули.
показати весь коментар
21.10.2025 12:56 Відповісти
нам тут про ізраїль розповідають,так знаєте там воюють і депутани і їх виродки....цікаво а у нас вони богом помазані??
показати весь коментар
21.10.2025 12:28 Відповісти
В нас теж депутати воюють. Не всі, правда, далеко не всі.
Дехто навіть відмовився від депутатства, щоби продовжити воювати.
показати весь коментар
21.10.2025 12:35 Відповісти
навіть не хочу про це говорити.....
показати весь коментар
21.10.2025 12:39 Відповісти
це як похибка в статистистиці......вр,містради,сільради,облради,......9 скликань ви уявляєте яка це кількість +сини,брати,зяті,помічники та радники,їх родичі та знайомі,в мене син ехголови облради живе поруч,бугай 35 років,через день свято в домі,всі друзі та інші поруч,за час війни змінив автопарк вже кілька разів,від L200 до tundra + lend rovera
показати весь коментар
21.10.2025 12:51 Відповісти
Ви ж навіть не можете подумати, що можлива ситуація, коли їх кілька разів йшли міняти і не дійшли, правда? Ну а навіщо ж думати. Це ж війна. Люди гинуть.
показати весь коментар
21.10.2025 13:01 Відповісти
Слава Богу живі! Боже, бережи наших захисників! Дай кожному Янгола охоронця! Амінь!
показати весь коментар
21.10.2025 12:20 Відповісти
Усі ті опитування українців про наміри триматися без поступів хйляндії та за серливої позиції "СИЛЬНИХ СВІТУ "- в особистому прикладі цих героїв -воїнів!!! Вони втілення надії України на її воїнів- захисників. Слава воїна -героям!
показати весь коментар
21.10.2025 12:28 Відповісти
Іван он з однією рукою машину вже водить - *** кацапня українців переломає!
показати весь коментар
21.10.2025 12:30 Відповісти
Добу перепочинку і знову ...на 75 днів? В епоху фпв дронів і повітряної розвідки даний "наказ" віддає дебільністю і совком від вищого керівництва, ",люблю ціною стримувати навалу ворога" мені просто цікаво , з тих генералів якщо посадити в окопи на 75 днів вони би витримали?
показати весь коментар
21.10.2025 12:44 Відповісти
Їм по статусу не положено
показати весь коментар
21.10.2025 12:46 Відповісти
Шана, честь та повага цим героям!!! Низький уклін вам, хлопці!!! Хай вас Бог береже!!!
показати весь коментар
21.10.2025 12:58 Відповісти
Треба всіх держслужбовців, у яких надмірна вага, во главі зі Стефанчуком відправляти на позиції, місяця на 3. Хай трішки форму підправлять, дармоїди.
показати весь коментар
21.10.2025 13:15 Відповісти
 
 