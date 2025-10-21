Грязные, измученные, но счастливые: трое украинских воинов вернулись с позиции, которую удерживали 75 дней. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены трое бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины только что вернулись с позиции, которую удерживали два с половиной месяца.
"75 дней на позициях. Грязные, измученные, но счастливые. Боевое задание выполнено - хлопцы вернулись. Побратимы встречают, обнимают, делятся первыми шутками. Впереди - горячая еда, душ и немного тишины. А завтра - снова работа", - отмечается в заметке к видео.
