Грязные, измученные, но счастливые: трое украинских воинов вернулись с позиции, которую удерживали 75 дней. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены трое бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины только что вернулись с позиции, которую удерживали два с половиной месяца.

"75 дней на позициях. Грязные, измученные, но счастливые. Боевое задание выполнено - хлопцы вернулись. Побратимы встречают, обнимают, делятся первыми шутками. Впереди - горячая еда, душ и немного тишины. А завтра - снова работа", - отмечается в заметке к видео.

