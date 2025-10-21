РУС
Грязные, измученные, но счастливые: трое украинских воинов вернулись с позиции, которую удерживали 75 дней. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены трое бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины только что вернулись с позиции, которую удерживали два с половиной месяца.

"75 дней на позициях. Грязные, измученные, но счастливые. Боевое задание выполнено - хлопцы вернулись. Побратимы встречают, обнимают, делятся первыми шутками. Впереди - горячая еда, душ и немного тишины. А завтра - снова работа", - отмечается в заметке к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны разработало новый механизм ротации на фронте, предусматривающий отдых после 90 дней боевой службы, - "слуга народа" Вениславский

Дяка Богові, живі!
21.10.2025 12:16 Ответить
Хлопці, вам подяка, велика подяка. Дякуючи таким як ви, ми ще живі. Здоров"я вам і везіння.
21.10.2025 12:30 Ответить
молимся Богу щоб скоріше повертались ЖИВІ, але зхлочинна Зепліснява вбила найкращих і вбила мотивацію у решти
21.10.2025 12:53 Ответить
🇺🇦❤️💪💙💛
21.10.2025 12:19 Ответить
Пи.Си. Вибачте, 😔 одні емоції!!! 😊😊😊😊😊
21.10.2025 12:23 Ответить
А завтра ще на 75 днів, бо тцк пагане і нехай воюють діти депутатів
21.10.2025 12:20 Ответить
Поліція вже на фронті. Де ви бачили поліцая з пузом ? Давно таких не зустрічав. На фронті не вистачає ухилянтів.
21.10.2025 12:28 Ответить
Слухай, Пётр, накручуєш? Ми ці кацапські методички вже чули.
21.10.2025 12:56 Ответить
нам тут про ізраїль розповідають,так знаєте там воюють і депутани і їх виродки....цікаво а у нас вони богом помазані??
21.10.2025 12:28 Ответить
В нас теж депутати воюють. Не всі, правда, далеко не всі.
Дехто навіть відмовився від депутатства, щоби продовжити воювати.
21.10.2025 12:35 Ответить
навіть не хочу про це говорити.....
21.10.2025 12:39 Ответить
це як похибка в статистистиці......вр,містради,сільради,облради,......9 скликань ви уявляєте яка це кількість +сини,брати,зяті,помічники та радники,їх родичі та знайомі,в мене син ехголови облради живе поруч,бугай 35 років,через день свято в домі,всі друзі та інші поруч,за час війни змінив автопарк вже кілька разів,від L200 до tundra + lend rovera
21.10.2025 12:51 Ответить
Ви ж навіть не можете подумати, що можлива ситуація, коли їх кілька разів йшли міняти і не дійшли, правда? Ну а навіщо ж думати. Це ж війна. Люди гинуть.
21.10.2025 13:01 Ответить
Слава Богу живі! Боже, бережи наших захисників! Дай кожному Янгола охоронця! Амінь!
21.10.2025 12:20 Ответить
Усі ті опитування українців про наміри триматися без поступів хйляндії та за серливої позиції "СИЛЬНИХ СВІТУ "- в особистому прикладі цих героїв -воїнів!!! Вони втілення надії України на її воїнів- захисників. Слава воїна -героям!
21.10.2025 12:28 Ответить
Іван он з однією рукою машину вже водить - *** кацапня українців переломає!
показать весь комментарий
Добу перепочинку і знову ...на 75 днів? В епоху фпв дронів і повітряної розвідки даний "наказ" віддає дебільністю і совком від вищого керівництва, ",люблю ціною стримувати навалу ворога" мені просто цікаво , з тих генералів якщо посадити в окопи на 75 днів вони би витримали?
показать весь комментарий
Їм по статусу не положено
показать весь комментарий
Шана, честь та повага цим героям!!! Низький уклін вам, хлопці!!! Хай вас Бог береже!!!
21.10.2025 12:58 Ответить
Треба всіх держслужбовців, у яких надмірна вага, во главі зі Стефанчуком відправляти на позиції, місяця на 3. Хай трішки форму підправлять, дармоїди.
21.10.2025 13:15 Ответить
Та вряд чи, в тилу кипить насичене світське життя, дорогі ресторани, клуби, фітнесзали, постійні закордони і жирні відкати з допомоги інших країн, війни у них нема , це у вас у простого люду вона є, і захищаєте нас і наші котеджі! (Сркзм якщо хто не зрозумів)
21.10.2025 13:46 Ответить
героизм одних является следствием некомпетентности других
21.10.2025 13:48 Ответить
 
 