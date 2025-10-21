Начальника ТЦК, який мобілізував єдиного сина тяжкохворого чоловіка, оштрафували на 34 тис. грн за перевищення повноважень

Суд у Золочеві Львівської області визнав винним в.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в перевищенні повноважень Посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень. Раніше військові цього військкомату мобілізували 44-річного Володимира Маліцького — єдиного доглядальника тяжкохворого батька.

про це йдеться в постанові суду від 16 жовтня.

Так, суд визнав винним посадовця за ч. 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду.

За це його оштрафували на 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, Володимира Маліцького, єдиного доглядальника за батьком, у якого перша група інвалідності, мобілізували до війська 18 вересня. Чоловік пішов до ТЦК, взяв із собою оригінали необхідних документів. Доробляв лише ще одну довідку. Та його відразу мобілізували і відправили у військову частину.

Згодом мобілізованого Маліцького звільнили з військової служби "завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади".

