УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК
2 095 24

Начальника ТЦК, який мобілізував єдиного сина тяжкохворого чоловіка, оштрафували на 34 тис. грн за перевищення повноважень

Військкома, який мобілізував єдиного сина тяжкохворого чоловіка, покарали штрафом

Суд у Золочеві Львівської області визнав винним в.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в перевищенні повноважень  Посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень. Раніше військові цього військкомату мобілізували 44-річного Володимира Маліцького — єдиного доглядальника тяжкохворого батька.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromsdske, про це йдеться в постанові суду від 16 жовтня.

Так, суд визнав винним посадовця за ч. 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду.

За це його оштрафували на 34 тисячі гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військового ТЦК, який побив вчителя історії у Харкові, засудили до 3 років обмеження волі. ФОТО

Нагадаємо, Володимира Маліцького, єдиного доглядальника за батьком, у якого перша група інвалідності, мобілізували до війська 18 вересня. Чоловік пішов до ТЦК, взяв із собою оригінали необхідних документів. Доробляв лише ще одну довідку. Та його відразу мобілізували і відправили у військову частину.

Згодом мобілізованого Маліцького звільнили з військової служби "завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

штраф (1928) ТЦК та СП (841) Львівська область (2598) Золочівський район (3) Сасів (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Для нього то дрібниця, швидко відіб'є
показати весь коментар
21.10.2025 14:46 Відповісти
+12
Стаття 365 ККУ.

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
показати весь коментар
21.10.2025 14:48 Відповісти
+12
Тому що хтось бреше! Закрити телемарафон, відновити незалежність ЗМІ і всі це побачать..
показати весь коментар
21.10.2025 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По заслугам, але краще його відправити на нуль
показати весь коментар
21.10.2025 14:45 Відповісти
Не можна. 😔 Це може стати вірусним прецедентом.
показати весь коментар
21.10.2025 15:11 Відповісти
Та хер там, збіжить, краще намалювати на лбі "тцк" незмиваючою фарбою і поселити в "нелюдських умовах серед ухилянтів і мобілізованих" хай посмакує як воно до тебе будуть відноситися.
показати весь коментар
21.10.2025 15:22 Відповісти
Для нього то дрібниця, швидко відіб'є
показати весь коментар
21.10.2025 14:46 Відповісти
Один раз не повечеряє із якоюсь шаболдою в ресторані.
показати весь коментар
21.10.2025 14:59 Відповісти
Це навідь менше за його добовий "заробіток" із "преміальних" за незаконно відловлених "ухилянтів"!
показати весь коментар
21.10.2025 15:22 Відповісти
Чомусь довіра до президента більше 50 %
А йти служити в його армію, де командують його довірені найкращі люди, ніхто не хоче.
Чому так то ?
показати весь коментар
21.10.2025 14:47 Відповісти
Нещодавно показували як Дмитро Комаров бере інтерв'ю на пункті контролю ППО, під час атаки шахедами. Сам президент дзвонив і казав куди стріляти. Ми всі це бачили !
Отака людина. Між відосами ще і шахеди ворожі збиває. Найкращий президент. А в армію не йдуть..
показати весь коментар
21.10.2025 14:50 Відповісти
Комар то журнашлюха ще та, такий вгодований і бігає інтерв'ю знімає
показати весь коментар
21.10.2025 14:57 Відповісти
Тому що хтось бреше! Закрити телемарафон, відновити незалежність ЗМІ і всі це побачать..
показати весь коментар
21.10.2025 14:50 Відповісти
Люди і так все знають, але принципово лишаються зебілами. Нещодавно бачила опитування київської молоді на вулиці. Супер припіздент кажуть. Най буде ще.
показати весь коментар
21.10.2025 14:58 Відповісти
Ти думаєш при комусь іншому підуть толпами?розчарую,хто б не став при владі-кардинально нічого не зміниться.основна маса комбатантів-добровольців безповоротно втрачена
показати весь коментар
21.10.2025 15:18 Відповісти
З велику зарплату підуть.
показати весь коментар
21.10.2025 15:33 Відповісти
А вона хіба мала? Мені на передку цілком вистачало. А в тилу, вибачаюся, 120 000 ніхто платити і не має.
показати весь коментар
21.10.2025 15:42 Відповісти
Не підуть,хоч плати як у кацапії-десятки тисяч дол.це війна не за гроші-найжорстокіша після 2світовоі,всі розуміють,що вижити не покалічившись шансів мало.ну,декілька тисяч,можливо десятків тисяч відчайдухів це б затягло,але кардинально це б нічого не змінило
показати весь коментар
21.10.2025 15:48 Відповісти
Ну так такі щури як вони кажуть "служать зсу" бье себе в груди, але по факту це самі кінчені гниди про які С.Петлюра і казав.
показати весь коментар
21.10.2025 15:23 Відповісти
Тому за Зеленського і голосували любителі поржать, а не за армію, мову і віру. Як казав мені один- ;У нас у Польщі, серед української спільноти- всі за Володимира Олександровича!;.
показати весь коментар
21.10.2025 15:25 Відповісти
Стаття 365 ККУ.

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
показати весь коментар
21.10.2025 14:48 Відповісти
пішов на угоду з слідством) і все вирішили на його користь!
показати весь коментар
21.10.2025 14:52 Відповісти
Для нього це копійки !
Всіх причетних - відправити у піхоту, на фронт !
І це було б справедливо...
показати весь коментар
21.10.2025 14:49 Відповісти
Його відправлять в теплий окоп на Закарпатті і все, такі гниди будуть завжди сидіти в теплі і при грошах, в солдати на рівні кріпаків і без нічого , у власнокупленому обмундируванні і дорогу.
показати весь коментар
21.10.2025 15:17 Відповісти
Не нуди. Все абсолютно видають. Єдине що я купував- це нормальну розкладачку.
показати весь коментар
21.10.2025 15:43 Відповісти
Йому за день десь стільки заносят. Настрашили їжака голою сракою
показати весь коментар
21.10.2025 14:51 Відповісти
 
 