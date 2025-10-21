Начальника ТЦК, який мобілізував єдиного сина тяжкохворого чоловіка, оштрафували на 34 тис. грн за перевищення повноважень
Суд у Золочеві Львівської області визнав винним в.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в перевищенні повноважень Посадовця оштрафували на 34 тисячі гривень. Раніше військові цього військкомату мобілізували 44-річного Володимира Маліцького — єдиного доглядальника тяжкохворого батька.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromsdske, про це йдеться в постанові суду від 16 жовтня.
Так, суд визнав винним посадовця за ч. 2 статті 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду.
За це його оштрафували на 34 тисячі гривень.
Нагадаємо, Володимира Маліцького, єдиного доглядальника за батьком, у якого перша група інвалідності, мобілізували до війська 18 вересня. Чоловік пішов до ТЦК, взяв із собою оригінали необхідних документів. Доробляв лише ще одну довідку. Та його відразу мобілізували і відправили у військову частину.
Згодом мобілізованого Маліцького звільнили з військової служби "завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади".
А йти служити в його армію, де командують його довірені найкращі люди, ніхто не хоче.
Чому так то ?
Отака людина. Між відосами ще і шахеди ворожі збиває. Найкращий президент. А в армію не йдуть..
Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Всіх причетних - відправити у піхоту, на фронт !
І це було б справедливо...