Начальника ТЦК, который мобилизовал единственного сына тяжелобольного мужчины, оштрафовали на 34 тыс. грн за превышение полномочий

Суд в Золочеве Львовской области признал виновным и.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в превышении полномочий. Чиновника оштрафовали на 34 тысячи гривен. Ранее военные этого военкомата мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого - единственного опекуна тяжелобольного отца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromsdske, об этом говорится в постановлении суда от 16 октября.

Так, суд признал виновным чиновника по ч. 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.

За это его оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Напомним, Владимира Малицкого, единственного опекуна тяжелобольного 82-летнего отца, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.

Впоследствии мобилизованного Малицкого уволили с военной службы "благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти".

