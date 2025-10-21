РУС
Начальника ТЦК, который мобилизовал единственного сына тяжелобольного мужчины, оштрафовали на 34 тыс. грн за превышение полномочий

Военкома, который мобилизовал единственного сына тяжелобольного мужчины, наказали штрафом

Суд в Золочеве Львовской области признал виновным и.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в превышении полномочий. Чиновника оштрафовали на 34 тысячи гривен. Ранее военные этого военкомата мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого - единственного опекуна тяжелобольного отца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromsdske, об этом говорится в постановлении суда от 16 октября.

Так, суд признал виновным чиновника по ч. 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.

За это его оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Напомним, Владимира Малицкого, единственного опекуна тяжелобольного 82-летнего отца, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.

Впоследствии мобилизованного Малицкого уволили с военной службы "благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти".

+12
Для нього то дрібниця, швидко відіб'є
21.10.2025 14:46 Ответить
+8
Тому що хтось бреше! Закрити телемарафон, відновити незалежність ЗМІ і всі це побачать..
21.10.2025 14:50 Ответить
+7
Стаття 365 ККУ.

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
21.10.2025 14:48 Ответить
По заслугам, але краще його відправити на нуль
21.10.2025 14:45 Ответить
Не можна. 😔 Це може стати вірусним прецедентом.
21.10.2025 15:11 Ответить
Та хер там, збіжить, краще намалювати на лбі "тцк" незмиваючою фарбою і поселити в "нелюдських умовах серед ухилянтів і мобілізованих" хай посмакує як воно до тебе будуть відноситися.
21.10.2025 15:22 Ответить
Для нього то дрібниця, швидко відіб'є
21.10.2025 14:46 Ответить
Один раз не повечеряє із якоюсь шаболдою в ресторані.
21.10.2025 14:59 Ответить
Це навідь менше за його добовий "заробіток" із "преміальних" за незаконно відловлених "ухилянтів"!
21.10.2025 15:22 Ответить
Чомусь довіра до президента більше 50 %
А йти служити в його армію, де командують його довірені найкращі люди, ніхто не хоче.
Чому так то ?
21.10.2025 14:47 Ответить
Нещодавно показували як Дмитро Комаров бере інтерв'ю на пункті контролю ППО, під час атаки шахедами. Сам президент дзвонив і казав куди стріляти. Ми всі це бачили !
Отака людина. Між відосами ще і шахеди ворожі збиває. Найкращий президент. А в армію не йдуть..
21.10.2025 14:50 Ответить
Комар то журнашлюха ще та, такий вгодований і бігає інтерв'ю знімає
21.10.2025 14:57 Ответить
Тому що хтось бреше! Закрити телемарафон, відновити незалежність ЗМІ і всі це побачать..
21.10.2025 14:50 Ответить
Люди і так все знають, але принципово лишаються зебілами. Нещодавно бачила опитування київської молоді на вулиці. Супер припіздент кажуть. Най буде ще.
21.10.2025 14:58 Ответить
Ти думаєш при комусь іншому підуть толпами?розчарую,хто б не став при владі-кардинально нічого не зміниться.основна маса комбатантів-добровольців безповоротно втрачена
21.10.2025 15:18 Ответить
Ну так такі щури як вони кажуть "служать зсу" бье себе в груди, але по факту це самі кінчені гниди про які С.Петлюра і казав.
21.10.2025 15:23 Ответить
Тому за Зеленського і голосували любителі поржать, а не за армію, мову і віру. Як казав мені один- ;У нас у Польщі, серед української спільноти- всі за Володимира Олександровича!;.
21.10.2025 15:25 Ответить
Стаття 365 ККУ.

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
21.10.2025 14:48 Ответить
пішов на угоду з слідством) і все вирішили на його користь!
21.10.2025 14:52 Ответить
Для нього це копійки !
Всіх причетних - відправити у піхоту, на фронт !
І це було б справедливо...
21.10.2025 14:49 Ответить
Його відправлять в теплий окоп на Закарпатті і все, такі гниди будуть завжди сидіти в теплі і при грошах, в солдати на рівні кріпаків і без нічого , у власнокупленому обмундируванні і дорогу.
21.10.2025 15:17 Ответить
Йому за день десь стільки заносят. Настрашили їжака голою сракою
21.10.2025 14:51 Ответить
 
 