Начальника ТЦК, который мобилизовал единственного сына тяжелобольного мужчины, оштрафовали на 34 тыс. грн за превышение полномочий
Суд в Золочеве Львовской области признал виновным и.о. начальника районного ТЦК Богдана Ослабу в превышении полномочий. Чиновника оштрафовали на 34 тысячи гривен. Ранее военные этого военкомата мобилизовали 44-летнего Владимира Малицкого - единственного опекуна тяжелобольного отца.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromsdske, об этом говорится в постановлении суда от 16 октября.
Так, суд признал виновным чиновника по ч. 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.
За это его оштрафовали на 34 тысячи гривен.
Напомним, Владимира Малицкого, единственного опекуна тяжелобольного 82-летнего отца, у которого первая группа инвалидности, мобилизовали в армию 18 сентября. Мужчина пошел в ТЦК, взял с собой оригиналы необходимых документов. Доделывал только еще одну справку. И его сразу мобилизовали и отправили в воинскую часть.
Впоследствии мобилизованного Малицкого уволили с военной службы "благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти".
А йти служити в його армію, де командують його довірені найкращі люди, ніхто не хоче.
Чому так то ?
Отака людина. Між відосами ще і шахеди ворожі збиває. Найкращий президент. А в армію не йдуть..
Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Всіх причетних - відправити у піхоту, на фронт !
І це було б справедливо...