УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8892 відвідувача онлайн
Новини Виробництво української зброї ОПК України
8 371 113

Ніяких 3 тисяч крилатих ракет у нас немає і не буде. Потрібно питати президента: або його неправильно поінформували, або не виконали завдання,- Костенко

фламінго

Наразі Збройні сили України не можуть отримати тисячі ракет FP-5 "Фламінго", оскільки налагодити масове виробництво цієї зброї було нереалістично.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Парламентар порушив тему масового виробництва українських крилатих ракет і щодо цього президента Володимира Зеленського.

"Я нещодавно слухав те, що сказав президент. Він говорив саме, що ми зробимо 3000 крилатих ракет, я тоді сумнівався. І в принципі, я розумію, що я мав рацію, тому що вже маю великий досвід служби в армії і в спецслужбах, і коли вже займаюся оборонно-промисловим комплексом, що заяви робити легше, ніж потім їх виконувати", - сказав Костенко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найближчим часом 3 тис. ракет не буде

Як розповів депутат, в України немає такої кількості ракет "Фламінго", і в найближчій перспективі не буде.

"Щоб ми розуміли, що ніяких 3000 крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили, на жаль", - сказав нардеп.

Читайте також: Зеленський: Для повного запуску виробництва зброї Україні потрібно 30 мільярдів доларів

Відповідальність за заяви

Костенко додав, що відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав поставлені завдання.

"Ну, тут потрібно тепер президенту поставити запитання, або його неправильно поінформували, коли він робив цю заяву, або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу, із самого початку це було нереалістично. Тому що просто порахувати, скільки коштують 3000 крилатих ракет, якщо ми говоримо про нормальні ракети", - додав парламентар.

Читайте також: Частка української зброї на фронті становить 40%. Виробництво зросло у 35 разів, - Шмигаль

Автор: 

виробництво (1783) ракети (4231) Костенко Роман (210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Кривавий цирк... Можна було б навіть посміятися, якби не гинули люди і не руйнувалася країна. Як там найвеличніший обіцяв? "Не зупиню війну - піду геть".... Не піде, цей про тисячі фламінго буде до самого Львову розповідати.
показати весь коментар
21.10.2025 17:29 Відповісти
+45
Касьянов був правий, ці Фламінго існують тільки на папері, лишилось тільки з'ясувати чи сплатила держава гроші за ці фіктивні Фламінго на рахунки друзів Зеленського!
показати весь коментар
21.10.2025 17:40 Відповісти
+43
ну ок ..а де Паляниці ? ..де хоч щось крім зельоного словесного поносу? ))
показати весь коментар
21.10.2025 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Ніяких 3 тисяч крилатих ракет у нас немає і не буде. Потрібно питати президента: або його неправильно поінформували, або не виконали завдання,- Костенко".
Це і без народного депутата фракції Голос було зразу зрозуміло,що зе вішає лапшу на вуха.
А кому? Тільки не Америці і росії,бо ті мають свою інформацію,а власним громадянам,тримаючи в кулаку "єдиніновини".
Щоби догнати і перегнати Америку у випуску подібних ракет,треба ще бути теперішнім гебельсом.
показати весь коментар
21.10.2025 18:44 Відповісти
Це такі собі Зе-пугалки для кацапів, я так розумію. Але ж кацапська розвідка теж не спить і все про нас знає.
показати весь коментар
21.10.2025 19:25 Відповісти
Ну не можна вже настільки бути відірваним від реальності ,хоч би поцікавився а скільки ворог виробляє ,а це близько 1600 штук де налагоджене виробництво ,звідки ми можем виготовити 3000 ракет ?Ясно що призедент з тебе ніякий ,як був кварталівським клоуном ,ним і залишився.
показати весь коментар
21.10.2025 18:46 Відповісти
Хєровому танцюристу яйця мішають.Пи...діти не ящики ворочати.То сорочка коротка,то щось до коліна.Слово не соловей-випустив не впіймаєш.То понос,то золотуха.Десь так у нашого Голобородька-один піар в гундосих відосиках.Хто хоче зробити-шукає спосіб,хто не хоче той видвигає причини.
показати весь коментар
21.10.2025 18:47 Відповісти
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu
росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Дальність до 200 км, - ГУР.
Ці бомби називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть однакова: бойовий радіус застосування їх 150-200 км. Останні випробування показали до 193 км.
Україна.... ?
показати весь коментар
21.10.2025 18:49 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 19:04 Відповісти
Може наснилося .
показати весь коментар
21.10.2025 18:52 Відповісти
Таке враження, що нами керує психічно хворі людина з рівнем інтелекту на рівні орангутанга
показати весь коментар
21.10.2025 18:57 Відповісти
Теж стосується й вільх, про які вже всі забули, трембіт, рут, сапсанів і ще багатьох гучних назв, звичайне зелене балабольство на крові
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
ще один добвбаний статист.. одружися на Безкутній , ото буде любов до гроба
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 19:14 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
показати весь коментар
21.10.2025 19:16 Відповісти
міндіч в курсі,на скількох "фламінгах" гроші українців перебралися в "зелені офшори"
показати весь коментар
21.10.2025 19:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 