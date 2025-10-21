"Ніяких 3 тисяч крилатих ракет у нас немає і не буде. Потрібно питати президента: або його неправильно поінформували, або не виконали завдання,- Костенко".

Наразі Збройні сили України не можуть отримати тисячі ракет FP-5 "Фламінго", оскільки налагодити масове виробництво цієї зброї було нереалістично.

Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Парламентар порушив тему масового виробництва українських крилатих ракет і щодо цього президента Володимира Зеленського.

"Я нещодавно слухав те, що сказав президент. Він говорив саме, що ми зробимо 3000 крилатих ракет, я тоді сумнівався. І в принципі, я розумію, що я мав рацію, тому що вже маю великий досвід служби в армії і в спецслужбах, і коли вже займаюся оборонно-промисловим комплексом, що заяви робити легше, ніж потім їх виконувати", - сказав Костенко.

Найближчим часом 3 тис. ракет не буде

Як розповів депутат, в України немає такої кількості ракет "Фламінго", і в найближчій перспективі не буде.

"Щоб ми розуміли, що ніяких 3000 крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили, на жаль", - сказав нардеп.

Відповідальність за заяви

Костенко додав, що відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію або ж не виконав поставлені завдання.

"Ну, тут потрібно тепер президенту поставити запитання, або його неправильно поінформували, коли він робив цю заяву, або не виконали завдання ті, кому він його ставив. Але ще раз кажу, із самого початку це було нереалістично. Тому що просто порахувати, скільки коштують 3000 крилатих ракет, якщо ми говоримо про нормальні ракети", - додав парламентар.

