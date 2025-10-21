Никаких 3 тысяч крылатых ракет у нас нет и не будет. Нужно спросить президента, или его неправильно проинформировали, или не выполнили задание, - Костенко
Сейчас Вооруженные силы Украины не могут получить тысячи ракет FP-5 "Фламинго", поскольку наладить массовое производство этого оружия было нереалистично.
Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Парламентарий затронул тему массового производства украинских крылатых ракет и относительно этого президента Владимира Зеленского.
"Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем 3000 крылатых ракет, я тогда сомневался. И в принципе, я понимаю, что я был прав, потому что уже имею большой опыт службы в армии и в спецслужбах, и когда уже занимаюсь оборонно-промышленным комплексом, что заявления делать легче, чем потом их выполнять", - сказал Костенко.
В ближайшее время 3 тыс. ракет не будет
Как рассказал депутат, у Украины нет такого количества ракет "Фламинго", и в ближайшей перспективе не будет.
"Чтобы мы понимали, что никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет. Ну и по факту их и нет. Я думаю, что нужно вообще подсчитать, сколько их есть, сколько мы их сделали, к сожалению", - сказал нардеп.
Ответственность за заявления
Костенко добавил, что ответственность за подобные заявления должны нести те, кто распространял информацию или же не выполнил поставленные задачи.
"Ну, здесь нужно теперь президенту задать вопрос, или его неправильно проинформировали, когда он делал это заявление, или не выполнили задачу те, кому он ее ставил. Но еще раз говорю, с самого начала это было нереалистично. Потому что просто посчитать, сколько стоят 3000 крылатых ракет, если мы говорим о нормальных ракетах", - добавил парламентарий.
Хоч раз отой заявляч поніс ту відповідальність?
В нашем варианте -НЕЛОХ
"У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав їх розробляти чотири роки тому", - зазначив президент сша, не вдаючись у подробиці щодо типу чи призначення цих розробок. 🤡
Війна йде далі, нічого з вищеперерахованого не відбувається.
"Та просто не з самого початку було нереалістично, президента неправильно проінформували, ну не вдалося і все тут..."
Що ж летить бомбити РФ? Русня стверджує, що в комбінованій атаці беруть участь БПЛА, ракети "Пекло", "Фламінго" "Storm Shadow/Scalp" "Нептун", ракети himars та "другие неопознанные ракеты".
у свою компанію. Не виключено, що прорідили кадри діючих виробників.
По друге значна частина фінансування Firepoint це грант від Данії на 1 млрд долл.
По третє навряд чи в Україні залишилось виробництво ракетних двигунів...що Південмаш, що Мотор Січ не один раз бомбили. Тому використання старих моторсічевських двигунів це дуже хороша ідея.
Гроші у Данії на свою "Firepoint" конкретно просила влада. Думали, що швидко розгорнуть виробництво.
Є недофінансоване КБ "Луч", що успішно розробляло і модернізувало і яке зевлада мало не добила. Результатів було б набагато більше.
Кадри: закордон, пенсіонери, студенти, малооплачувані співробітники
держкомпаній, народні умільці?
Some Russian sources claim that's around 10 Storm Shadow missiles have been already launched, along with a large number of drones.
Та і все перейдуть до нової гучної назви і так по наступному колу.
Буде вечірній гундос що зробив з країни відбивну, затикання дірок тілами (не панськими звісно) і якшо не зараз то завтра поганий мир, або й того гірше.
На брехні прийшов, на ній і поговорить.
Розумні дядьки писали,що це *******,а їх клеймили кацапами і в бан .Зебуїн це невиліковне і назавжди.
Залишається спостерігати,я вумний наріт зливає країну в унітаз.
Блін, реально, є ще дебіли, які вірять гундосим висерам після 6 років царювання зеленого клопа?
у нього ж все фанерне !
Остап ИбрагимовичВладимир Александрович, ну когда же мы будем запускать наши фламинго?"
