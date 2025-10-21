РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Производство украинского оружия ОПК Украины
5 735 82

Никаких 3 тысяч крылатых ракет у нас нет и не будет. Нужно спросить президента, или его неправильно проинформировали, или не выполнили задание, - Костенко

фламінго

Сейчас Вооруженные силы Украины не могут получить тысячи ракет FP-5 "Фламинго", поскольку наладить массовое производство этого оружия было нереалистично.

Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Парламентарий затронул тему массового производства украинских крылатых ракет и относительно этого президента Владимира Зеленского.

"Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем 3000 крылатых ракет, я тогда сомневался. И в принципе, я понимаю, что я был прав, потому что уже имею большой опыт службы в армии и в спецслужбах, и когда уже занимаюсь оборонно-промышленным комплексом, что заявления делать легче, чем потом их выполнять", - сказал Костенко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В ближайшее время 3 тыс. ракет не будет

Как рассказал депутат, у Украины нет такого количества ракет "Фламинго", и в ближайшей перспективе не будет.

"Чтобы мы понимали, что никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет. Ну и по факту их и нет. Я думаю, что нужно вообще подсчитать, сколько их есть, сколько мы их сделали, к сожалению", - сказал нардеп.

Читайте также: Зеленский: Для полного запуска производства оружия Украине нужно 30 миллиардов долларов

Ответственность за заявления

Костенко добавил, что ответственность за подобные заявления должны нести те, кто распространял информацию или же не выполнил поставленные задачи.

"Ну, здесь нужно теперь президенту задать вопрос, или его неправильно проинформировали, когда он делал это заявление, или не выполнили задачу те, кому он ее ставил. Но еще раз говорю, с самого начала это было нереалистично. Потому что просто посчитать, сколько стоят 3000 крылатых ракет, если мы говорим о нормальных ракетах", - добавил парламентарий.

Читайте также: Доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Производство выросло в 35 раз, - Шмыгаль

Автор: 

производство (559) ракеты (3766) Костенко Роман (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Кривавий цирк... Можна було б навіть посміятися, якби не гинули люди і не руйнувалася країна. Як там найвеличніший обіцяв? "Не зупиню війну - піду геть".... Не піде, цей про тисячі фламінго буде до самого Львову розповідати.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
+28
ну ок ..а де Паляниці ? ..де хоч щось крім зельоного словесного поносу? ))
показать весь комментарий
21.10.2025 17:28 Ответить
+28
Три тисячі фламінго полетіли туди, де посадили мільярд дерев вчителі ,що заробляють в місяць чотири тисячі доларів...
показать весь комментарий
21.10.2025 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ок ..а де Паляниці ? ..де хоч щось крім зельоного словесного поносу? ))
показать весь комментарий
21.10.2025 17:28 Ответить
Касьянов був правий, ці Фламінго існують тільки на папері, лишилось тільки з'ясувати чи сплатила держава гроші за ці фіктивні Фламінго на рахунки друзів Зеленського!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:40 Ответить
звісно сплатила
показать весь комментарий
21.10.2025 17:55 Ответить
А хіба Зє за все своє життя щось інше робив?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:44 Ответить
Паляницу зїли щури. Zелені щури. А фламінго на південь, до Африці політіли. Там тепло. На зимовку.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:48 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 17:51 Ответить
Можливо, у розбомблених кацапами підвалах з-ду Більшовик. Це місце перед тим засвітив Зе-наркоман.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:21 Ответить
Кривавий цирк... Можна було б навіть посміятися, якби не гинули люди і не руйнувалася країна. Як там найвеличніший обіцяв? "Не зупиню війну - піду геть".... Не піде, цей про тисячі фламінго буде до самого Львову розповідати.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
А нащо видаєш воєнну таємницю?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
Які таємниці, коли на кожній ставці вуха дєрьмака???
показать весь комментарий
21.10.2025 17:41 Ответить
То є таємниця Zeленого паяца та цого тупих адептів.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:50 Ответить
Це не таємниця, до нього вже з десять українських ютуб каналів з нашими спецами по техніці проговорили!!!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:24 Ответить
відповідальність за подібні заяви мають нести ті, хто поширював інформацію
Хоч раз отой заявляч поніс ту відповідальність?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
всі гроші пішли на переобладнання скумбрії па 8. щоб не стидно було її в люди вивести.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
Ну це і так зрозуміло що Зеленський медійне брехло, питання далі що буде далі?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:29 Ответить
Що буде ? 63 % підтримки .
показать весь комментарий
21.10.2025 17:31 Ответить
Три тисячі фламінго полетіли туди, де посадили мільярд дерев вчителі ,що заробляють в місяць чотири тисячі доларів...
показать весь комментарий
21.10.2025 17:30 Ответить
В доме ,который построил Джек
В нашем варианте -НЕЛОХ
показать весь комментарий
21.10.2025 17:43 Ответить
Рожеве фламінго - дитя відката.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:19 Ответить
Так у них маєтки цілі , конча заспа ціла, страждає простий люд а в цих зелених гнид все шикарно, війна не в нас , війна у інших!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:30 Ответить
Та що йому( боневтіку) , як зазвичай - збрехав тай потому. Царям можна все.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:31 Ответить
Даремно, Ви так пане Роман, наш лідар пи₴діти не буде!, або буде...
показать весь комментарий
21.10.2025 17:32 Ответить
Никогда он , не ****** , а тут опять. Я даже припомнить НЕ могу , когда он правду говорил.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:34 Ответить
Я, Вам, допоможу- НІКОЛИ!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:13 Ответить
Криворогульный с Миндичами и другими корешами , уже всё бабло разворовали , выделенное на эти ракеты. Это уже отработанная схема . Как было с укреплениями , так и с ракетами.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:33 Ответить
Трамп стверджує, що американська сторона має технології, про існування яких іншим невідомо.
"У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав їх розробляти чотири роки тому", - зазначив президент сша, не вдаючись у подробиці щодо типу чи призначення цих розробок. 🤡
показать весь комментарий
21.10.2025 17:33 Ответить
трампомет.. зброя з непередбачуванною поведінкою, може вистрелить, може ні, може у ворогів, може у своїх..
показать весь комментарий
21.10.2025 18:09 Ответить
так спитайте....ви ж обранці від народа
показать весь комментарий
21.10.2025 17:33 Ответить
3000 тис - для початку навіть 10 - ти немає - кругом одні пройоби
показать весь комментарий
21.10.2025 17:34 Ответить
Що спи..ене, то вже не прої...ться.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:23 Ответить
Рожевих немає, а зелені є. І не 3000, а 10 000!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:34 Ответить
"Та яка мирна угода, та які поступки - будемо знищувати сосію тисячами фламінгів, зруйнуємо всі НПЗ, москва буде сидіти без світла!"

Війна йде далі, нічого з вищеперерахованого не відбувається.

"Та просто не з самого початку було нереалістично, президента неправильно проінформували, ну не вдалося і все тут..."
показать весь комментарий
21.10.2025 17:35 Ответить
А чим прямо зараз х@ярять по рашистам? З рогатки? Ви хоч новини дивитися, рашка під масованим обстрілом ракетами.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:35 Ответить
А потім новина "всьо гєроічєскі сбілі, наша мстя будєт страшна" - і тотальний блекаут на тиждень по всій країні.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:41 Ответить
Наснилося в Польщі?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:57 Ответить
Які новини? Тільки методичка.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:10 Ответить
😎Москва, готуйся! До області підлітає 5 ракет, - росЗМІ

Що ж летить бомбити РФ? Русня стверджує, що в комбінованій атаці беруть участь БПЛА, ракети "Пекло", "Фламінго" "Storm Shadow/Scalp" "Нептун", ракети himars та "другие неопознанные ракеты".
показать весь комментарий
21.10.2025 17:36 Ответить
це й так зрозуміло..Бо ЗЕ на словах балістикою бє і так далі... все на словах..Спочатку справа а потім слова... А тут навпаки ..
показать весь комментарий
21.10.2025 17:36 Ответить
Это было очевидно когда на презентацию фламинго от клоуна в кремле не отреагировали вообще никак. Там было пару вскукареков от их военкоров но кого волнуют мнение каких-то военкоров. А вот когда пошли разговоры ща томагавки то реакция из кремля уже пошла. Уже тогда стало понятно что фламинго очередное очко и фантазии
показать весь комментарий
21.10.2025 17:39 Ответить
Підлість зевлади у тому, що недофінансували реальні напрацювання розробників ракетних програм. Вирішили влити великі бюджетні ресурси
у свою компанію. Не виключено, що прорідили кадри діючих виробників.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:41 Ответить
По перше, головний інженер цього Firepoint говорив, що їх дрони FP-1 мають найбільше підтверджених уражень на території Росії.
По друге значна частина фінансування Firepoint це грант від Данії на 1 млрд долл.
По третє навряд чи в Україні залишилось виробництво ракетних двигунів...що Південмаш, що Мотор Січ не один раз бомбили. Тому використання старих моторсічевських двигунів це дуже хороша ідея.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:56 Ответить
Говорити можна.
Гроші у Данії на свою "Firepoint" конкретно просила влада. Думали, що швидко розгорнуть виробництво.
Є недофінансоване КБ "Луч", що успішно розробляло і модернізувало і яке зевлада мало не добила. Результатів було б набагато більше.
Кадри: закордон, пенсіонери, студенти, малооплачувані співробітники
держкомпаній, народні умільці?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:24 Ответить
А где делают двигатели к кацапским ракетам? Почему эти предприятия еще работают?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:25 Ответить
🔥Meanwhile, Russian channels report that 11 Ukrainian aircraft are in the air, preparing to launch British Storm Shadow missiles.

Some Russian sources claim that's around 10 Storm Shadow missiles have been already launched, along with a large number of drones.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:42 Ответить
This are the kind of sanctions Russia wished for 🔥🔥
показать весь комментарий
21.10.2025 17:44 Ответить
Отакої.А я думав,що 3000 крилатих ракет уже зроблено,не вистачає лише рожевої фарби,щоб їх пофарбувати.Що відносно цього скаже керівник компанії Fire Point що випускає "Фламінго"-Ірина Терех,яка до цього займалася архітектурним дизайном, робила меблі з бетону.Може хоч бетонну "Фламінгу" виготовить,якщо бойова не виходить?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:44 Ответить
ну у нас любой дворник соображает,что Украина не то что 3000,но и 30 штук хер сделает,но то дворник,а не клоун.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:47 Ответить
Там трохи обмовились піарники Фламінко...виробляють не 5 в день, а 5 в рік.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:48 Ответить
💥Додалась балістика на росію: таких поворотів подій ніхто не очікував
показать весь комментарий
21.10.2025 17:48 Ответить
Не знаю для кого было секретом подобное? 8 ракет в день это 8 весьма серьезных турбореактивных двигателя. Даже если они б\у снятые со складов или со списанной техники - то нужно каждый такой двигатель разобрать, заменить часть деталей, снова собрать, потом поместить на испытательный стенд и погонять какое то время чтобы просто быть уверенным что он запустится в момент старта и проработает свои 3-4 часа. Даже 1 ракета подобная в день для производства с нуля это очень хороший результат. Мы видим что в ракете достаточно широко используются композитные материалы, а значит чтобы делать несколько ракет одновременно - у нас должно быть несколько комплектов одинакового оборудования - ведь мы не можем заставив посмотрев вечерний видосик приказать смоле отвердевать быстрее чем ей положено. Потому ракеты такие безусловно существуют, но какое их количество - мы никогда не узнаем.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:50 Ответить
А не думав, що ревізію старих двигунів робить Мотор Січ? Вони все таки їх виготовляли і щось в цьому розуміються?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:02 Ответить
Їх не цікавить реальне виробництво ракет, мета яскраво пропіаритись та виділити кошти на освоєння. Потім десь пару ефектних фото покажуть примінення, можливо навіть і без результату.

Та і все перейдуть до нової гучної назви і так по наступному колу.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:19 Ответить
А все просто ракети за деревами, їх просто не видно
показать весь комментарий
21.10.2025 17:50 Ответить
Нічого дивного..черговий здёж шмарклі.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:52 Ответить
розикрали свои хлопци нема кого наказати но головне видосик записсати
показать весь комментарий
21.10.2025 17:53 Ответить
Внизапна))) Опять бояре виноваты. Царя обманули супостаты. Выпороть гадов... и в Трускавец.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:53 Ответить
3000 ракет цілком реально за 3,5 роки війни, ТІЛЬКИ не при кловунах, які вкрали гроші
показать весь комментарий
21.10.2025 17:54 Ответить
Це Свинарчуки?
показать весь комментарий
21.10.2025 17:55 Ответить
**** ти.Ти і тобі подібні кинули країну в прірву
показать весь комментарий
21.10.2025 17:57 Ответить
Трембіти, Паляниці, Фламінго та ще купа фотошопних патріотичних картинок продані Державі за не малі гроші. Дуже цікаво, а Розенблат повернув у скарбницю ті 460 млн гривень, які отримав на виробництво дронів? Так і тут. Незабаром будемо з паперу ракетки крутить.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:54 Ответить
Саме страшне що йому вірять на слово.Здавалося б президент і верховний головком не можуть собі озвучувати речі які не відповідають дійсності.Але в реалі він може собі дозволити просто *******.Це дійсно нам вирок....
показать весь комментарий
21.10.2025 17:56 Ответить
Тіха, ша! Зрадайопи! Там зараз якраз відбувається массовий пуск цих трьох тисяч ракет на мацкву. Подивимось скільки із них долетить, тоді й поговоримо.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:58 Ответить
ясно вже, втрачено 4 роки, спущено 200 млрд.дол. що не буде ракет, ядерки, ніхто армією не впишеться за Україну, та всього того щоб могло змінити баланс сил, злякати маньяка.
Буде вечірній гундос що зробив з країни відбивну, затикання дірок тілами (не панськими звісно) і якшо не зараз то завтра поганий мир, або й того гірше.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:01 Ответить
Поганий мир - це ще якщо пощастить. Бо тепер навіть Трумп апетити ***** не вгамує (та й не дуже старається). Гундос максимально знищує Україну, Європа обісралася, США - зайняли (в найращому випадку) нейтральну позицію рефері, ***** пішло в "паслєдній і рєшитєльний бой" не рахуючись з втратами.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:25 Ответить
Ну так якщо потрібно запитати, чому цей розумник перекладає це на когось іншого? Ти секретар ВР з питань нацбезпеки, щи хз що? Звикли стрілочника шукати.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:05 Ответить
Нас постійно дурять
показать весь комментарий
21.10.2025 18:06 Ответить
Так ми вже звикли, що він постійно бреше. Але ідіотки 73% така брехня подобається, в іншому випадку він би не брехав.
На брехні прийшов, на ній і поговорить.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:10 Ответить
Тобто гроші витратили а ракет немає?! Це про це хоче сказати нардеп?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:15 Ответить
А ти повірив в ракети ?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:16 Ответить
Та кому там вірити. Там тавра нема де ставити.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:23 Ответить
Тільки тупі дебіли-зебуїни ведуться на відосики тупого нарка,оргазмують і лайкають один одного.Як же тут раділи фламінзі довбоящери недоношені і паляниці і сапсану і довгому і дронам-перехоплювачам.
Розумні дядьки писали,що це *******,а їх клеймили кацапами і в бан .Зебуїн це невиліковне і назавжди.
Залишається спостерігати,я вумний наріт зливає країну в унітаз.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:15 Ответить
Та ти шо! Хто б міг подумати, що гундосе лайно просто збрехало, про ці фламінги? Ти ще спитай в нього де блекаут у Москві!
Блін, реально, є ще дебіли, які вірять гундосим висерам після 6 років царювання зеленого клопа?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:20 Ответить
Картонний макет фуфломінго летати не здатний.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:25 Ответить
До твердопаливного прискорювача зверху присобачили якусь конструкцію, кудись цей муляж запустили і сказали, що скоро таких буде 3000. Всі раділи. Мені теж було смішно.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:26 Ответить
а до ви хотіли, коли обирали президентом дешевого кіношка ?

у нього ж все фанерне !

.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:30 Ответить
та ви не читали провладних телеграм каналів, там через день москву ******** фламінго і довгими нептунами. Цитую сьогоднішню новину: москва, готуйся . До області підлітає 5 ракет - ромЗМІ. Русня стверджує , що в комбінованій атаці беруть участь бпла, ракети пекло, фламінго, шторм шадоу, скальп, нептун, ракети хімарс та інші неопізнані ракети!
показать весь комментарий
21.10.2025 18:27 Ответить
" Остап Ибрагимович Владимир Александрович, ну когда же мы будем запускать наши фламинго?"

.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:28 Ответить
За ето убівать надо ..
показать весь комментарий
21.10.2025 18:31 Ответить
Члєнограй -де 3000 ракет?
показать весь комментарий
21.10.2025 18:29 Ответить
 
 