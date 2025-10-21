Никаких 3 тысяч крылатых ракет у нас нет и не будет. Нужно спросить президента, или его неправильно проинформировали, или не выполнили задание, - Костенко

Сейчас Вооруженные силы Украины не могут получить тысячи ракет FP-5 "Фламинго", поскольку наладить массовое производство этого оружия было нереалистично.

Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Парламентарий затронул тему массового производства украинских крылатых ракет и относительно этого президента Владимира Зеленского.

"Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем 3000 крылатых ракет, я тогда сомневался. И в принципе, я понимаю, что я был прав, потому что уже имею большой опыт службы в армии и в спецслужбах, и когда уже занимаюсь оборонно-промышленным комплексом, что заявления делать легче, чем потом их выполнять", - сказал Костенко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В ближайшее время 3 тыс. ракет не будет

Как рассказал депутат, у Украины нет такого количества ракет "Фламинго", и в ближайшей перспективе не будет.

"Чтобы мы понимали, что никаких 3000 крылатых ракет у нас не будет. Ну и по факту их и нет. Я думаю, что нужно вообще подсчитать, сколько их есть, сколько мы их сделали, к сожалению", - сказал нардеп.

Читайте также: Зеленский: Для полного запуска производства оружия Украине нужно 30 миллиардов долларов

Ответственность за заявления

Костенко добавил, что ответственность за подобные заявления должны нести те, кто распространял информацию или же не выполнил поставленные задачи.

"Ну, здесь нужно теперь президенту задать вопрос, или его неправильно проинформировали, когда он делал это заявление, или не выполнили задачу те, кому он ее ставил. Но еще раз говорю, с самого начала это было нереалистично. Потому что просто посчитать, сколько стоят 3000 крылатых ракет, если мы говорим о нормальных ракетах", - добавил парламентарий.

Читайте также: Доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Производство выросло в 35 раз, - Шмыгаль