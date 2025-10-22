УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 510 9

Комітет Сенату США ухвалить три законопроєкти щодо тиску на Росію, - Axios

У Сенаті США хочуть більше тиснути на РФ: ухвалять три законопроєкти

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готується до розгляду законопроєктів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що це збігається із візитом до Вашингтона генсека НАТО Марка Рютте, який зустрінеться із Дональдом Трампом та ключовими законодавцями.

У разі проходження через комітет законопроєкти дозволять групі сенаторів обох партій створити імпульс для дій проти РФ та надіслати сигнал, що Конгрес готовий діяти рішуче.

Також читайте: Європа має очолити економічний тиск на Росію, – міністр фінансів США Бессент

Які законопроєкти розглянуть?

  • одним з них передбачено визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей;
  • інший передбачає запровадження економічних санкцій проти Китаю за підтримку війни РФ проти України;
  • третій передбачає перерозподіл заморожених російських активів, що знаходяться в США, і переказ коштів Україні кожні 90 днів.

Що передувало?

У липні 2025 року Сенат планував ухвалити проєкт закону про антиросійські санкції. Тоді цю ініціативу підтримували 83 сенатори.

Документом передбачалися, зокрема, 500% мита проти країн, що купують російську нафту. 

Проте лідери республіканців у Сенаті відклали розгляд законопроєкту. Це сталося після того, як Трамп оголосив, що запровадить 100% мита, якщо диктатор Путін не припинить війну.

Згодом Путін і Трамп провели зустріч на Алясці. Республіканці хотіли дати лідеру США більше можливостей для переговорів.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що планує просунути на голосування законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, який має переважну двопартійну підтримку, бо "час настав".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

росія (68567) США (24580) Сенат США (634)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Немає бажання навіть коментувати.
показати весь коментар
22.10.2025 12:20 Відповісти
влучно сказано : тиск амер язиком в дупу пУЙЛА
показати весь коментар
22.10.2025 13:31 Відповісти
нечого вони не ухвалять. До зустрічі Трампа з Сі
показати весь коментар
22.10.2025 12:21 Відповісти
це все пусте, вирішує Трамп, вони навіть індусів не можуть налякати санкціями, куди їм з КНР тягатися.
показати весь коментар
22.10.2025 12:23 Відповісти
Найкращі санкції зараз це топити тіньовий флот путіна який приносить валюту, берете безпілотні надводні апарати (БНА) «Magura V5», «Мамай» і «Sea Baby», які використовувалися для атак на військові кораблі і є.ашите є.ашите....Немає грошей-немає війни.
показати весь коментар
22.10.2025 12:27 Відповісти
цікаво, чи помічає путін тиск американським язиком у свою дупу?
показати весь коментар
22.10.2025 12:27 Відповісти
Десь я таке вже чув: "У мене є цілих три плани!"

Якби було щось путнє, вистачило б одного.
показати весь коментар
22.10.2025 12:31 Відповісти
Сенат живий? - чи більш мертвий чим живий?
показати весь коментар
22.10.2025 12:34 Відповісти
законопроєкти дозволять групі сенаторів обох партій створити імпульс для дій проти РФ та надіслати сигнал, що Конгрес готовий діяти рішуче.

Як би вже за**али зі своїми імпульсами та сигналами за 3.5 роки...
показати весь коментар
22.10.2025 12:48 Відповісти
 
 