Комітет Сенату США ухвалить три законопроєкти щодо тиску на Росію, - Axios

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готується до розгляду законопроєктів, спрямованих на посилення тиску на Росію.

Видання зазначає, що це збігається із візитом до Вашингтона генсека НАТО Марка Рютте, який зустрінеться із Дональдом Трампом та ключовими законодавцями.

У разі проходження через комітет законопроєкти дозволять групі сенаторів обох партій створити імпульс для дій проти РФ та надіслати сигнал, що Конгрес готовий діяти рішуче.

Які законопроєкти розглянуть?

одним з них передбачено визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей;

інший передбачає запровадження економічних санкцій проти Китаю за підтримку війни РФ проти України;

третій передбачає перерозподіл заморожених російських активів, що знаходяться в США, і переказ коштів Україні кожні 90 днів.

Що передувало?

У липні 2025 року Сенат планував ухвалити проєкт закону про антиросійські санкції. Тоді цю ініціативу підтримували 83 сенатори.

Документом передбачалися, зокрема, 500% мита проти країн, що купують російську нафту.

Проте лідери республіканців у Сенаті відклали розгляд законопроєкту. Це сталося після того, як Трамп оголосив, що запровадить 100% мита, якщо диктатор Путін не припинить війну.

Згодом Путін і Трамп провели зустріч на Алясці. Республіканці хотіли дати лідеру США більше можливостей для переговорів.

Нагадаємо, лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що планує просунути на голосування законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, який має переважну двопартійну підтримку, бо "час настав".

