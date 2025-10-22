Комитет Сената США примет три законопроекта о давлении на Россию, - Axios

Комитет Сената США по международным отношениям готовится к рассмотрению законопроектов, направленных на усиление давления на Россию.

Об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что это совпадает с визитом в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, который встретится с Дональдом Трампом и ключевыми законодателями.

В случае прохождения через комитет законопроекты позволят группе сенаторов обеих партий создать импульс для действий против РФ и послать сигнал, что Конгресс готов действовать решительно.

Какие законопроекты рассмотрят?

одним из них предусмотрено признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей;

другой предусматривает введение экономических санкций против Китая за поддержку войны РФ против Украины;

третий предусматривает перераспределение замороженных российских активов, находящихся в США, и перевод средств Украине каждые 90 дней.

Что предшествовало?

В июле 2025 года Сенат планировал принять проект закона об антироссийских санкциях. Тогда эту инициативу поддерживали 83 сенатора.

Документом предусматривались, в частности, 500% пошлины против стран, покупающих российскую нефть.

Однако лидеры республиканцев в Сенате отложили рассмотрение законопроекта. Это произошло после того, как Трамп объявил, что введет 100% пошлины, если диктатор Путин не прекратит войну.

Впоследствии Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Республиканцы хотели дать лидеру США больше возможностей для переговоров.

Напомним, лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил, что планирует продвинуть на голосование законопроект о введении санкций против России, который имеет подавляющую двухпартийную поддержку, потому что "время пришло".

