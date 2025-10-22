Великобританія призначила нового посла в Україні - ним став Ніл Кромптон

Послом Великої Британії в Україні призначено Ніла Кромптона, який має звання кавалера ордена Британської імперії.

Про це повідомив уряд Сполученого Королівства.

Кромптон працює у Міністерстві закордонних справ Британії з 1995 року. З 2020 по 2025 рік він очолював британське посольство в Саудівській Аравії, а раніше керував Управлінням Близького Сходу та Північної Африки.

Зміна посла у Києві

Чинний посол Мартін Гарріс завершив дипломатичну місію в Україні у вересні 2024 року. Ніл Кромптон приступить до виконання обов’язків у жовтні 2025 року.

