Великобританія призначила нового посла в Україні - ним став Ніл Кромптон
Послом Великої Британії в Україні призначено Ніла Кромптона, який має звання кавалера ордена Британської імперії.
Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, передає Цензор.НЕТ.
Кромптон працює у Міністерстві закордонних справ Британії з 1995 року. З 2020 по 2025 рік він очолював британське посольство в Саудівській Аравії, а раніше керував Управлінням Близького Сходу та Північної Африки.
Зміна посла у Києві
Чинний посол Мартін Гарріс завершив дипломатичну місію в Україні у вересні 2024 року. Ніл Кромптон приступить до виконання обов’язків у жовтні 2025 року.
З ЕР-РІЯД-додому
Серед багатьох іноземних дипломатів, яких я бачив, приїжджаючи і йдучи в Ер-Ріяді, мало хто виділяється так, як Ніл Кромптон, який залишає Королівство після того, як трохи більше п'яти років як посол Його Британської Величності в Саудівській Аравії.
Кромптон багато в чому є квінтесенцією британського дипломата. Ця самозневажлива дотепність і різке почуття гумору є знаками особистості Кромптона, яку він, як правило, розкриває лише після того, як послабив свою горезвісну краватку.
Кромптон почав свою подорож з Міністерством закордонних справ Великої Британії в 1995 році, пройшовши через ключові посади, перш ніж очолити близькосхідний стіл у 2015 році. Його призначення послом у Королівстві відбулося на початку 2020 року - поворотний час не лише для Саудівської Аравії, але й для світу.
Під час перебування Кромптона на посаді три британські прем'єр-міністри відвідали Королівство - Борис Джонсон, Ріші Сунак і, зовсім недавно, Кейр Стармер.