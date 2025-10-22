УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8683 відвідувача онлайн
Новини Призначення нових послів
275 3

Великобританія призначила нового посла в Україні - ним став Ніл Кромптон

Посол Великої Британії в Україні

Послом Великої Британії в Україні призначено Ніла Кромптона, який має звання кавалера ордена Британської імперії.

Про це повідомив уряд Сполученого Королівства, передає Цензор.НЕТ.

Кромптон працює у Міністерстві закордонних справ Британії з 1995 року. З 2020 по 2025 рік він очолював британське посольство в Саудівській Аравії, а раніше керував Управлінням Близького Сходу та Північної Африки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз допоможе Чернігову подолати наслідки атак на енергетику, – посол ЄС

Зміна посла у Києві

Чинний посол Мартін Гарріс завершив дипломатичну місію в Україні у вересні 2024 року. Ніл Кромптон приступить до виконання обов’язків у жовтні 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Велика Британія (5835) посол (1142)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На знимці- просто дуже добрий чоловік.
показати весь коментар
22.10.2025 18:05 Відповісти
Ви не помилися - ось тут нижче короткі вибірки з враженнями журналіста про нього як 5-років дипломата в Саудівській Аравії - теж важлива деталька з країни про його останній досвід дипломата

З ЕР-РІЯД-додому

Серед багатьох іноземних дипломатів, яких я бачив, приїжджаючи і йдучи в Ер-Ріяді, мало хто виділяється так, як Ніл Кромптон, який залишає Королівство після того, як трохи більше п'яти років як посол Його Британської Величності в Саудівській Аравії.

Кромптон багато в чому є квінтесенцією британського дипломата. Ця самозневажлива дотепність і різке почуття гумору є знаками особистості Кромптона, яку він, як правило, розкриває лише після того, як послабив свою горезвісну краватку.

Кромптон почав свою подорож з Міністерством закордонних справ Великої Британії в 1995 році, пройшовши через ключові посади, перш ніж очолити близькосхідний стіл у 2015 році. Його призначення послом у Королівстві відбулося на початку 2020 року - поворотний час не лише для Саудівської Аравії, але й для світу.

Під час перебування Кромптона на посаді три британські прем'єр-міністри відвідали Королівство - Борис Джонсон, Ріші Сунак і, зовсім недавно, Кейр Стармер.
показати весь коментар
22.10.2025 18:15 Відповісти
Ох послухаю сьогодні Соловйова про те, як мєрзкая англічанка йому знову насрла в чай ))

показати весь коментар
22.10.2025 18:18 Відповісти
 
 