Великобритания назначила нового посла в Украине - им стал Нил Кромптон
Послом Великобритании в Украине назначен Нил Кромптон, который имеет звание кавалера ордена Британской империи.
Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.
Кромптон работает в Министерстве иностранных дел Британии с 1995 года. С 2020 по 2025 год он возглавлял британское посольство в Саудовской Аравии, а ранее руководил Управлением Ближнего Востока и Северной Африки.
Смена посла в Киеве
Действующий посол Мартин Харрис завершил дипломатическую миссию в Украине в сентябре 2024 года. Нил Кромптон приступит к исполнению обязанностей в октябре 2025 года.
