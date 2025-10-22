Великобритания назначила нового посла в Украине - им стал Нил Кромптон

Послом Великобритании в Украине назначен Нил Кромптон, который имеет звание кавалера ордена Британской империи.

Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства, передает Цензор.НЕТ.

Кромптон работает в Министерстве иностранных дел Британии с 1995 года. С 2020 по 2025 год он возглавлял британское посольство в Саудовской Аравии, а ранее руководил Управлением Ближнего Востока и Северной Африки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз поможет Чернигову преодолеть последствия атак на энергетику, - посол ЕС

Смена посла в Киеве

Действующий посол Мартин Харрис завершил дипломатическую миссию в Украине в сентябре 2024 года. Нил Кромптон приступит к исполнению обязанностей в октябре 2025 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ