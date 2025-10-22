Країни ЄС узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії

Постійні представники країн Європейського Союзу в середу, 22 жовтня, схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Данському президентстві Ради ЄС повідомили, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. Йдеться про Словаччину.

Якщо не буде заперечень, пакет буде ухвалений 23 жовтня о 8:00 ранку.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.