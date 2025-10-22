УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9012 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
1 081 5

Країни ЄС узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії

ЄС погодив 19 пакет санкції проти Росії

Постійні представники країн Європейського Союзу в середу, 22 жовтня, схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

У Данському президентстві Ради ЄС повідомили, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. Йдеться про Словаччину.

Якщо не буде заперечень, пакет буде ухвалений 23 жовтня о 8:00 ранку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може внести до нового списку санкцій проти Росії два китайські НПЗ

ЄС погодив 19 пакет санкції проти Росії

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Автор: 

росія (68567) санкції (12862) Євросоюз (14356) Йозвяк Рікард (164)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готуйте 20 - тий - кацапи кажуть шо їх пакетами не проб"єш - вже 1400 танкерів ******* нафту по всьому світу
показати весь коментар
22.10.2025 22:21 Відповісти
а Ви послухайте останній блог Фейгін-Крутіхін ... енергетик, мама заслужена "енергетша" СеРеСеРії - патомствєнний чувак - гарні прогнози й підказки для ЗСУ з Бровді .
показати весь коментар
22.10.2025 22:26 Відповісти
23 жовтня - день не зубвшогося саміту Рубіо- хйлоМєрін - намічений день прийняття санкцій - Браво ЄС!
показати весь коментар
22.10.2025 22:22 Відповісти
пу ууууукк!!!!
показати весь коментар
22.10.2025 22:56 Відповісти
Пищуть, що https://ua.interfax.com.ua/news/general/1114829.html дермак вже оголосив, мовляв, 20-тий пакет вже в роботі...
показати весь коментар
22.10.2025 23:26 Відповісти
 
 