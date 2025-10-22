1 081 5
Країни ЄС узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії
Постійні представники країн Європейського Союзу в середу, 22 жовтня, схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк та пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
У Данському президентстві Ради ЄС повідомили, що надійшло повідомлення від останньої держави-члена про зняття застережень. Йдеться про Словаччину.
Якщо не буде заперечень, пакет буде ухвалений 23 жовтня о 8:00 ранку.
Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар22.10.2025 22:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар22.10.2025 22:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Наталия Гончар
показати весь коментар22.10.2025 22:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Влад #584963
показати весь коментар22.10.2025 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар22.10.2025 23:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль