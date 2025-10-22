Євросоюз може внести до нового списку санкцій проти Росії два китайські НПЗ

Європейський Союз у 19 пакет санкцій проти Росії внесе чотири компанії, що беруть участь у нафтовій промисловості Китаю та які обходять обмеження Заходу.

Про це повідомили дипломатичні джерела ЄС, передає Reuters.

За словами співрозмовників, санкційний пакет передбачає внесення двох незалежних китайських нафтопереробнтх заводів, китайську торговельну фірму та організацію, причетну до обходу санкцій. Остання здебільшого задіяна в секторах поза нафтового.

Додаткових подробиць поки немає.

ЄС посилив свою позицію щодо Китая, оскільки дипломатичні зусилля зайшли в глухий кут. Посланець ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван заявив Reuters на початку цього місяця, що Китай досі заперечує будь-що, окрім "звичайної торгівлі", через три роки після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

ЄС, Україна та її союзники розглядають Китай як центральний вузол у мережі обходу санкцій Росією.

Євросоюз не впеше вносить китайські компанії до списку санкцій, проте ці є найбільш економічно значущими. У попередніх пакетах ЄС перераховував китайські організації, причетні до виробництва дронів та потоку товарів подвійного призначення до Росії. У липні Брюссель вніс до списку два невеликі китайські банки, що спонукало Китай у серпні відповісти заборонами на два литовські банки.

Дипломати ЄС очікують, що пакет, який спочатку було запропоновано місяць тому, буде затверджено до кінця цього тижня.

Що передбачає 19 пакет санкцій ЄС проти Росії

Раніше повідомлялося, що новий, 19-й пакет санкцій ЄС передбачає заборону на експорт до Росії низки товарів загальною вартістю понад 40 млрд євро, що можуть використовуватися військовою промисловістю Москви, включно з мінералами, керамікою та гумою.

Інші елементи пакету включають заборону на російський скраплений природний газ із січня 2027 року, а також нові заходи щодо так званого тіньового танкерного флоту, російського військово-промислового комплексу та пересування його дипломатів.

Крім того, передбачені санкції проти російських банків, фінустанов у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж, а також торговельні обмеження щодо китайських та індійських компаній, які допомагають Росії обійти санкції.

Нарешті, санкції запроваджуються щодо понад 100 нафтових танкерів "тіньового флоту", які сприяють незаконній торгівлі російськими енергоносіями, збільшуючи перелік таких танкерів під санкціями ЄС до близько 550.

Нагадаємо, наприкінці липня країни ЄС змогли погодити 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. До нього увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії планували ухвалити у вересні.

У середині жовтня цього року Рада Європейського Союзу узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу в рамках REPowerEU. Досягти повної заборони планується до 1 січня 2028 року.

Як повідомлялося, посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

Раніше стало відомо, що промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.