Новости Санкции ЕС против России
1 093 5

Страны ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран Европейского Союза в среду, 22 октября, одобрили 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Датском президентстве Совета ЕС сообщили, что поступило сообщение от последнего государства-члена о снятии оговорок. Речь идет о Словакии.

Если не будет возражений, пакет будет принят 23 октября в 8:00 утра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз может внести в новый санкционный список против России два китайских НПЗ

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.

россия (97753) санкции (11944) Евросоюз (17732) Йозвяк Рикард (141)
Готуйте 20 - тий - кацапи кажуть шо їх пакетами не проб"єш - вже 1400 танкерів ******* нафту по всьому світу
22.10.2025 22:21 Ответить
а Ви послухайте останній блог Фейгін-Крутіхін ... енергетик, мама заслужена "енергетша" СеРеСеРії - патомствєнний чувак - гарні прогнози й підказки для ЗСУ з Бровді .
22.10.2025 22:26 Ответить
23 жовтня - день не зубвшогося саміту Рубіо- хйлоМєрін - намічений день прийняття санкцій - Браво ЄС!
22.10.2025 22:22 Ответить
пу ууууукк!!!!
22.10.2025 22:56 Ответить
Пищуть, що https://ua.interfax.com.ua/news/general/1114829.html дермак вже оголосив, мовляв, 20-тий пакет вже в роботі...
22.10.2025 23:26 Ответить
 
 