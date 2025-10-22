Страны ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран Европейского Союза в среду, 22 октября, одобрили 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк и пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Датском президентстве Совета ЕС сообщили, что поступило сообщение от последнего государства-члена о снятии оговорок. Речь идет о Словакии.

Если не будет возражений, пакет будет принят 23 октября в 8:00 утра.

Напомним, до последнего одобрение пакета санкций тормозила позиция Словакии, которая требовала Еврокомиссию учесть ее предостережения относительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и регулирования цен на энергоносители.