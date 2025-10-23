Україна вітає санкції США проти РФ: "Мир через силу", - посол України в США Стефанішина

Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що рішення США щодо блокувальних санкцій повністю відповідає принципу "мир через силу" та посилює тиск на Росію.

про це вона написала у соцмережі Х.

Стефанішина наголосила, що це рішення стало першим такого роду кроком за часів 47-го президента США Дональда Трампа. Воно було ухвалене "після численних спроб надати Росії шанс розпочати реальні переговори щодо припинення війни".

"Це рішення повністю відповідає послідовній позиції України: мир можливий лише через силу та тиск на агресора із використанням усіх доступних міжнародних інструментів", - підкреслила посол.

Вона також додала, що Україна очікує рішучих кроків від європейських партнерів після засідання Європейської ради, запланованого на 23 жовтня.

Санкції США проти РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

