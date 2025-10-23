УКР
Новини Санкції США проти Росії
Україна вітає санкції США проти РФ: "Мир через силу", - посол України в США Стефанішина

Ольга Стефанішина новий посол у США

Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що рішення США щодо блокувальних санкцій повністю відповідає принципу "мир через силу" та посилює тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

Стефанішина наголосила, що це рішення стало першим такого роду кроком за часів 47-го президента США Дональда Трампа. Воно було ухвалене "після численних спроб надати Росії шанс розпочати реальні переговори щодо припинення війни".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це рішення повністю відповідає послідовній позиції України: мир можливий лише через силу та тиск на агресора із використанням усіх доступних міжнародних інструментів", - підкреслила посол.

Вона також додала, що Україна очікує рішучих кроків від європейських партнерів після засідання Європейської ради, запланованого на 23 жовтня.

Санкції США проти РФ 

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкції проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн вітає нові санкції США проти РФ: Зберігаємо колективний тиск на агресора

Автор: 

санкції (12870) Стефанішина Ольга спецуповноважена (396)
Топ коментарі
+2
Не посол, а послиця.
показати весь коментар
23.10.2025 09:55 Відповісти
+2
Україна в обличчі подруги єрмака вітає санкції США. А що сама зробила для того, щоб американці ввели більше санкціїх на Цапію і дали нам ракети? Знаю, побудували і купили в США декілька ресторанів для колишньої послиці, що відмовилася навіть їхати в країни мрій Зелених придурків.
показати весь коментар
23.10.2025 09:56 Відповісти
+1
От що https://x.com/CryptoTony__/status/1980728388202774920 буває коли прилітають томагавки.
показати весь коментар
23.10.2025 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ЇЇ ж НАБУ мало готувати до цугундеру - чого не було ніяких пред"яв? - все в нас шито - крито
показати весь коментар
23.10.2025 09:57 Відповісти
Тю,в как же Киев за три дня? Наверное те орки радуются что с голоду дохнут на херсонщине? Или те которых сотнями каждый день жмурят возле Покровска?
показати весь коментар
23.10.2025 10:08 Відповісти
Так, доведіть адміністрації США, що кацапи терористи. Ніт, цього влада мародерів тут нічого не робить. Кацапи, на відміну від нашої хуцпи вливає в вуха американців про фашистів і нацистів в Україні, висвітлює їм "алею ангелів в Донеіьку", роблять постановочні відоси про нашу агресію інтервю "людей даунбасу", як їх дістав "київський режим"... А колишні прокурори, міністри оборони, що змаролдерили з України мільярди будуть щось доводити? Вони знають що і як? Їх допускають американські дипломати до себе? Ніт, вони навіть не хочуть об них маратися.
показати весь коментар
23.10.2025 10:13 Відповісти
Обсосутся
показати весь коментар
23.10.2025 10:06 Відповісти
нарешті Трамп раздуплився на рашу
показати весь коментар
23.10.2025 10:17 Відповісти
раздуплився - от слова дупа
показати весь коментар
23.10.2025 10:19 Відповісти
ото аби просратись зельоним поносом в ефір для присутності ...аби було
показати весь коментар
23.10.2025 10:35 Відповісти
завтра трампон скаже мир через жопу Оманської Гниди та стефанишиної ....вони і це будуть вякать

все зроблять заради гарантій для себе бо накрали стільки що аж трампон на крик зірвався в Білому Домі
показати весь коментар
23.10.2025 10:38 Відповісти
 
 