Украина приветствует санкции США против РФ: "мир через силу", - посол Украины в США Стефанишина
Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что решение США по блокировочным санкциям полностью соответствует принципу "мир через силу" и усиливает давление на Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
Стефанишина отметила, что это решение стало первым такого рода шагом во времена 47-го президента США Дональда Трампа. Оно было принято "после многочисленных попыток предоставить России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны".
"Это решение полностью соответствует последовательной позиции Украины: мир возможен только через силу и давление на агрессора с использованием всех доступных международных инструментов", - подчеркнула посол.
Она также добавила, что Украина ожидает решительных шагов от европейских партнеров после заседания Европейского совета, запланированного на 23 октября.
Санкции США против РФ
Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.
все зроблять заради гарантій для себе бо накрали стільки що аж трампон на крик зірвався в Білому Домі