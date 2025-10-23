Украина приветствует санкции США против РФ: "мир через силу", - посол Украины в США Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что решение США по блокировочным санкциям полностью соответствует принципу "мир через силу" и усиливает давление на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

Стефанишина отметила, что это решение стало первым такого рода шагом во времена 47-го президента США Дональда Трампа. Оно было принято "после многочисленных попыток предоставить России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это решение полностью соответствует последовательной позиции Украины: мир возможен только через силу и давление на агрессора с использованием всех доступных международных инструментов", - подчеркнула посол.

Она также добавила, что Украина ожидает решительных шагов от европейских партнеров после заседания Европейского совета, запланированного на 23 октября.

Санкции США против РФ

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен приветствует новые санкции США против РФ: Сохраняем коллективное давление на агрессора