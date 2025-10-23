РУС
Украина приветствует санкции США против РФ: "мир через силу", - посол Украины в США Стефанишина

Ольга Стефанишина новый посол в США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что решение США по блокировочным санкциям полностью соответствует принципу "мир через силу" и усиливает давление на Россию.

Стефанишина отметила, что это решение стало первым такого рода шагом во времена 47-го президента США Дональда Трампа. Оно было принято "после многочисленных попыток предоставить России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны".

"Это решение полностью соответствует последовательной позиции Украины: мир возможен только через силу и давление на агрессора с использованием всех доступных международных инструментов", - подчеркнула посол.

Она также добавила, что Украина ожидает решительных шагов от европейских партнеров после заседания Европейского совета, запланированного на 23 октября.

Санкции США против РФ

Министерство финансов США объявило о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

Топ комментарии
+2
Україна в обличчі подруги єрмака вітає санкції США. А що сама зробила для того, щоб американці ввели більше санкціїх на Цапію і дали нам ракети? Знаю, побудували і купили в США декілька ресторанів для колишньої послиці, що відмовилася навіть їхати в країни мрій Зелених придурків.
23.10.2025 09:56 Ответить
+1
Не посол, а послиця.
23.10.2025 09:55 Ответить
+1
орки на своих ресурсах тоже радуются. не хотят они мира без Харькова и Одессы
23.10.2025 10:00 Ответить
Не посол, а послиця.
23.10.2025 09:55 Ответить
Україна в обличчі подруги єрмака вітає санкції США. А що сама зробила для того, щоб американці ввели більше санкціїх на Цапію і дали нам ракети? Знаю, побудували і купили в США декілька ресторанів для колишньої послиці, що відмовилася навіть їхати в країни мрій Зелених придурків.
23.10.2025 09:56 Ответить
ЇЇ ж НАБУ мало готувати до цугундеру - чого не було ніяких пред"яв? - все в нас шито - крито
23.10.2025 09:57 Ответить
орки на своих ресурсах тоже радуются. не хотят они мира без Харькова и Одессы
23.10.2025 10:00 Ответить
Тю,в как же Киев за три дня? Наверное те орки радуются что с голоду дохнут на херсонщине? Или те которых сотнями каждый день жмурят возле Покровска?
23.10.2025 10:08 Ответить
Так, доведіть адміністрації США, що кацапи терористи. Ніт, цього влада мародерів тут нічого не робить. Кацапи, на відміну від нашої хуцпи вливає в вуха американців про фашистів і нацистів в Україні, висвітлює їм "алею ангелів в Донеіьку", роблять постановочні відоси про нашу агресію інтервю "людей даунбасу", як їх дістав "київський режим"... А колишні прокурори, міністри оборони, що змаролдерили з України мільярди будуть щось доводити? Вони знають що і як? Їх допускають американські дипломати до себе? Ніт, вони навіть не хочуть об них маратися.
23.10.2025 10:13 Ответить
Обсосутся
23.10.2025 10:06 Ответить
От що https://x.com/CryptoTony__/status/1980728388202774920 буває коли прилітають томагавки.
23.10.2025 10:06 Ответить
нарешті Трамп раздуплився на рашу
23.10.2025 10:17 Ответить
раздуплився - от слова дупа
23.10.2025 10:19 Ответить
ото аби просратись зельоним поносом в ефір для присутності ...аби було
23.10.2025 10:35 Ответить
завтра трампон скаже мир через жопу Оманської Гниди та стефанишиної ....вони і це будуть вякать

все зроблять заради гарантій для себе бо накрали стільки що аж трампон на крик зірвався в Білому Домі
23.10.2025 10:38 Ответить
 
 