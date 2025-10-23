РУС
Новости Санкции США против России
484 3

Фон дер Ляйен приветствует новые санкции США против РФ: Сохраняем коллективное давление на агрессора

В ЕС приветствуют новые санкции США против России. Что сказала фон дер Ляйен?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует введение Штатами санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам фон дер Ляйен, она провела разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и поблагодарила за решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов, поскольку Россия игнорирует дипломатические усилия для прекращения войны.

"Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление на агрессора", - отметила президент Еврокомиссии.

Читайте: Фон дер Ляйен: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Автор: 

россия (97770) санкции (11948) США (28125) Урсула фон дер Ляйен (650)
Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление

Та видим. Чёткий сигнал, мяч на хер знает чьём поле, дали понять, непоколебимо до конца, решительно осуждаем и не отступим, призываем и настаиваем... Короче, влупили из всех стволов
показать весь комментарий
23.10.2025 10:05 Ответить
Слава Богу ...хочь шось треба починати робити ,бо не треба , шоб в ЄС гуляла, московськокитайська армія на Заході ...
показать весь комментарий
23.10.2025 10:05 Ответить
Ну вот даже Рубио открытым текстом говорит, что все эти новые "санкции" - цирк и фейк...
Главное об них заявить, чтобы все обсуждали... Чтобы кто-то зарабатывал ещё больше на обходе этих новых санкций...
А кто будет соблюдать, контролировать эти санкции - никого не волнует.
И что эти санкции НИКАК не повлияют на войну, на агрессора - никого не волнует...
Главное заявить заявление, чтобы все болтали и обсуждали...
показать весь комментарий
23.10.2025 10:07 Ответить
 
 