Фон дер Ляйен приветствует новые санкции США против РФ: Сохраняем коллективное давление на агрессора

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует введение Штатами санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам фон дер Ляйен, она провела разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и поблагодарила за решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов, поскольку Россия игнорирует дипломатические усилия для прекращения войны.

"Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление на агрессора", - отметила президент Еврокомиссии.

Читайте: Фон дер Ляйен: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Больше читайте в нашем Telegram-канале