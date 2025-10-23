Фон дер Ляйен приветствует новые санкции США против РФ: Сохраняем коллективное давление на агрессора
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует введение Штатами санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также против их дочерних компаний.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По словам фон дер Ляйен, она провела разговор с главой Минфина США Скоттом Бессентом и поблагодарила за решение США о санкциях против российских нефтяных гигантов, поскольку Россия игнорирует дипломатические усилия для прекращения войны.
"Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление на агрессора", - отметила президент Еврокомиссии.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Та видим. Чёткий сигнал, мяч на хер знает чьём поле, дали понять, непоколебимо до конца, решительно осуждаем и не отступим, призываем и настаиваем... Короче, влупили из всех стволов
Главное об них заявить, чтобы все обсуждали... Чтобы кто-то зарабатывал ещё больше на обходе этих новых санкций...
А кто будет соблюдать, контролировать эти санкции - никого не волнует.
И что эти санкции НИКАК не повлияют на войну, на агрессора - никого не волнует...
Главное заявить заявление, чтобы все болтали и обсуждали...