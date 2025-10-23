Фон дер Ляєн вітає нові санкції США проти РФ: Зберігаємо колективний тиск на агресора

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає запровадження Штатами санкції проти великих російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також проти їх дочірніх компаній.

Про це вона повідомила у соцмережі X.

За словами фон дер Ляєн, вона провела розмову із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом та подякувала за рішення США про санкції проти російських нафтових гігантів, оскільки Росія ігнорує дипломатичні зусилля для припинення війни.

"Разом з очікуваним ухваленням 19-го пакета санкцій ЄС це буде чітким сигналом з обох боків Атлантики про те, що ми зберігаємо колективний тиск на агресора", - наголосила президентка Єврокомісії.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

