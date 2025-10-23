УКР
Фон дер Ляєн вітає нові санкції США проти РФ: Зберігаємо колективний тиск на агресора

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає запровадження Штатами санкції проти великих російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також проти їх дочірніх компаній.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За словами фон дер Ляєн, вона провела розмову із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом та подякувала за рішення США про санкції проти російських нафтових гігантів, оскільки Росія ігнорує дипломатичні зусилля для припинення війни.

"Разом з очікуваним ухваленням 19-го пакета санкцій ЄС це буде чітким сигналом з обох боків Атлантики про те, що ми зберігаємо колективний тиск на агресора", - наголосила президентка Єврокомісії.

Читайте: Фон дер Ляєн: Путін - хижак, якого можна зупинити лише силою. Підтримка України - основа безпеки Європи

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Вместе с ожидаемым принятием 19-го пакета санкций ЕС это будет четким сигналом с обеих сторон Атлантики о том, что мы сохраняем коллективное давление

Та видим. Чёткий сигнал, мяч на хер знает чьём поле, дали понять, непоколебимо до конца, решительно осуждаем и не отступим, призываем и настаиваем... Короче, влупили из всех стволов
23.10.2025 10:05
Слава Богу ...хочь шось треба починати робити ,бо не треба , шоб в ЄС гуляла, московськокитайська армія на Заході ...
23.10.2025 10:05
Говорити то одне...
А робити - ....
"Суд ЄС скасував санкції проти близького до Лукашенка російського мільярдера Гуцерієва Джерело: https://censor.net/n3581153"
23.10.2025 11:05
це погано ...
23.10.2025 11:12
Це ЄС...
23.10.2025 11:44
Ну вот даже Рубио открытым текстом говорит, что все эти новые "санкции" - цирк и фейк...
Главное об них заявить, чтобы все обсуждали... Чтобы кто-то зарабатывал ещё больше на обходе этих новых санкций...
А кто будет соблюдать, контролировать эти санкции - никого не волнует.
И что эти санкции НИКАК не повлияют на войну, на агрессора - никого не волнует...
Главное заявить заявление, чтобы все болтали и обсуждали...
23.10.2025 10:07
2125 рік...
Правнучка Урсули Фон дер Ляєн вітає колективний тиск на агресора...
23.10.2025 10:43
 
 