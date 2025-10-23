Рада ухвалила закон про перепоховання загиблих захисників України

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ

За документ проголосували 285 народних депутатів.

Закон встановлює чіткі правила поховання та перепоховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема Героїв України, нагороджених орденами "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги та "За мужність", учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для родичів або осіб, які організовують поховання, послуга є безкоштовною, а витрати покриваються з державного бюджету.

Перепоховання останків

Документ також регулює перепоховання останків. У особливих випадках воно може проводитися за рішенням органів місцевого самоврядування. Витрати на перепоховання покриваються ініціаторами процесу, за винятком випадків, коли йдеться про осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України - для них витрати забезпечуються державою.

Закон встановлює вимоги до перепоховання загиблих воїнів, похованих у братських або одиночних могилах, з дотриманням стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті героїв. Також передбачено можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно за ініціативою одного з родичів, який відповідатиме за організацію.

