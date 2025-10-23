УКР
Рада ухвалила закон про перепоховання загиблих захисників України

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на документ №12413.

За документ проголосували 285 народних депутатів.

Закон встановлює чіткі правила поховання та перепоховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зокрема Героїв України, нагороджених орденами "Золота Зірка", Богдана Хмельницького, княгині Ольги та "За мужність", учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Для родичів або осіб, які організовують поховання, послуга є безкоштовною, а витрати покриваються з державного бюджету.

Перепоховання останків

Документ також регулює перепоховання останків. У особливих випадках воно може проводитися за рішенням органів місцевого самоврядування. Витрати на перепоховання покриваються ініціаторами процесу, за винятком випадків, коли йдеться про осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України - для них витрати забезпечуються державою.

Закон встановлює вимоги до перепоховання загиблих воїнів, похованих у братських або одиночних могилах, з дотриманням стандартів охорони культурної спадщини та увічнення пам’яті героїв. Також передбачено можливість створення родинного поховання для кількох осіб безкоштовно за ініціативою одного з родичів, який відповідатиме за організацію.

"Херню" якусь придумали - мабуть, щоб знову гроші розкрадать... Коли ще тільки починалася ота "епопея" з копіюванням Арлінгтонського кладовища, написав: В Україні є традиція "гробків" - коли рідні, раз у рік, у визначений день, відвідують могили похованих. У Київ не всі зможуть вирваться. Та й отой Наплив" - буде проблемою і для приїжджих, і для міськиої адміністрації Києва та області... Тому найпростіший варіант - проводить поховання за місцем проживання рідних. А під Києвом створить подобу британського "Кенотафу" - символічного поховання, на якому написать імена загиблих... А для тих, у кого немає рідні, чи місця, де можна провести поховання, відвести місце біля цього Кенотафу".
Таким чином, не треба буде виділять великий масив землі, під Києвом, і вирішиться купа проблем...
Але джерело розкрадання, як виявилося, перемогло...
23.10.2025 13:22 Відповісти
Може спочатку війну закінчите, а потім подібними заходами займатись будете. Перепоховати усіх встигните, хоч по десять разів, нахрена зараз на це гроші витрачати і так дира в бюджеті багатомільйардна..........
23.10.2025 13:50 Відповісти
 
 