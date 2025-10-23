Рада приняла закон о перезахоронении погибших защитников Украины

Верховная Рада приняла закон об урегулировании перезахоронения погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на документ №12413.

За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Закон устанавливает четкие правила захоронения и перезахоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, в частности Героев Украины, награжденных орденами "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и "За мужество", участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Для родственников или лиц, организующих погребение, услуга является бесплатной, а расходы покрываются из государственного бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде призвали УЗ ввести экономически обоснованные тарифы для всех грузов: руду, стройматериалы, уголь до сих пор перевозят "в минус"

Перезахоронение останков

Документ также регулирует перезахоронение останков. В особых случаях оно может проводиться по решению органов местного самоуправления. Расходы на перезахоронение покрываются инициаторами процесса, за исключением случаев, когда речь идет о лицах, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины - для них расходы обеспечиваются государством.

Закон устанавливает требования к перезахоронению погибших воинов, похороненных в братских или одиночных могилах, с соблюдением стандартов охраны культурного наследия и увековечения памяти героев. Также предусмотрена возможность создания семейного захоронения для нескольких лиц бесплатно по инициативе одного из родственников, который будет отвечать за организацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила госбюджет на 2026 год в первом чтении