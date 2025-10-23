РУС
Новости Перезахоронение погибших защитников
Рада приняла закон о перезахоронении погибших защитников Украины

Верховная Рада поддержала закон о признании компетенций волонтеров

Верховная Рада приняла закон об урегулировании перезахоронения погибших и умерших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на документ №12413.

За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Закон устанавливает четкие правила захоронения и перезахоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, в частности Героев Украины, награжденных орденами "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого, княгини Ольги и "За мужество", участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Для родственников или лиц, организующих погребение, услуга является бесплатной, а расходы покрываются из государственного бюджета.

Перезахоронение останков

Документ также регулирует перезахоронение останков. В особых случаях оно может проводиться по решению органов местного самоуправления. Расходы на перезахоронение покрываются инициаторами процесса, за исключением случаев, когда речь идет о лицах, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины - для них расходы обеспечиваются государством.

Закон устанавливает требования к перезахоронению погибших воинов, похороненных в братских или одиночных могилах, с соблюдением стандартов охраны культурного наследия и увековечения памяти героев. Также предусмотрена возможность создания семейного захоронения для нескольких лиц бесплатно по инициативе одного из родственников, который будет отвечать за организацию.

ВР (29453) перезахоронение (64) военнослужащие (6345) потери (4589)
"Херню" якусь придумали - мабуть, щоб знову гроші розкрадать... Коли ще тільки починалася ота "епопея" з копіюванням Арлінгтонського кладовища, написав: В Україні є традиція "гробків" - коли рідні, раз у рік, у визначений день, відвідують могили похованих. У Київ не всі зможуть вирваться. Та й отой Наплив" - буде проблемою і для приїжджих, і для міськиої адміністрації Києва та області... Тому найпростіший варіант - проводить поховання за місцем проживання рідних. А під Києвом створить подобу британського "Кенотафу" - символічного поховання, на якому написать імена загиблих... А для тих, у кого немає рідні, чи місця, де можна провести поховання, відвести місце біля цього Кенотафу".
Таким чином, не треба буде виділять великий масив землі, під Києвом, і вирішиться купа проблем...
Але джерело розкрадання, як виявилося, перемогло...
23.10.2025 13:22 Ответить
 
 