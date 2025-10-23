Усі студенти, які склали військову присягу, стають резервістами, - Сухопутні війська

Усі українські студенти, які успішно пройдуть базову загальну військову підготовку (БЗВП) та складуть присягу, автоматично набудуть статусу резервістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Телеграф" розповів голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Критерії відбору резервістів

Тимочко пояснив, що статус резервіста студенти отримують після складання військової присяги, незалежно від їхнього віку.

"Вони стають резервістами, коли складуть військову присягу. Скільки їм років значення не має. Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору — тоді вони стають військовозобов’язаними. Якщо ж їх не призвуть одразу, вони залишатимуться в людському резерві доти, доки не настане потреба або мобілізація", - розповів він.

Проходження БЗВП

Водночас Тимочко наголосив, що проходження БЗВП не надає студентам автоматичного пріоритету при призові.

Ба більше, рішення про мобілізацію та залучення конкретних осіб ухвалюватиметься на основі потреби армії у фахівцях та спеціальностях, а також критеріїв відбору, визначених військовим командуванням.

Зазначимо, що базова загальна військова підготовка (БЗВП) — це навчальні програми під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти. Їх проходять абітурієнти та студенти вишів. Це не те саме, що загальний військовий вишкіл, який проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності.

