Все студенты, принявшие военную присягу, становятся резервистами, - Сухопутные войска
Все украинские студенты, которые успешно пройдут базовую общую военную подготовку (БОВП) и примут присягу, автоматически получат статус резервистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграф" рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Критерии отбора резервистов
Тимочко объяснил, что статус резервиста студенты получают после принятия военной присяги, независимо от их возраста.
"Они становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет, значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора - тогда они становятся военнообязанными. Если же их не призовут сразу, они будут оставаться в человеческом резерве до тех пор, пока не наступит необходимость или мобилизация", - рассказал он.
Прохождение БОВП
В то же время Тимочко отметил, что прохождение БОВП не предоставляет студентам автоматического приоритета при призыве.
Более того, решение о мобилизации и привлечении конкретных лиц будет приниматься на основе потребности армии в специалистах и специальностях, а также критериев отбора, определенных военным командованием.
Отметим, что базовая общая военная подготовка (БОВП) - это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования. Их проходят абитуриенты и студенты вузов. Это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности.
- У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи.
Вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі" є неправильним. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання.
Треба про це говорити відкрито та дискутувати. Якщо ми мовчатимемо, противник буде сіяти між нами розбрат і паніку. У багатьох країнах жінки служать у збройних силах - Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни. Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію.
Інше питання - доцільність призову в кожному конкретному випадку. Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не "за спиною".
Військова служба - це не тільки робота на фронті. Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Наша війна гібридна, тому і ці напрямки дуже важливі.
До того ж у кожного з нас є знайомі жінки, які служать або служили в українській армії - це нормально. На жаль, політики часто маніпулюють темою. Коли підіймається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: "Я не дам призивати жінок!". Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови.
І ще: ворог не розрізняє чоловіків і жінок, коли обстрілює міста - бомби не питають, хто ти за статтю. Тому нам треба обговорювати тему зважено й відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям. (c)
