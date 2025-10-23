Все студенты, принявшие военную присягу, становятся резервистами, - Сухопутные войска

Все украинские студенты, которые успешно пройдут базовую общую военную подготовку (БОВП) и примут присягу, автоматически получат статус резервистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграф" рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Критерии отбора резервистов

Тимочко объяснил, что статус резервиста студенты получают после принятия военной присяги, независимо от их возраста.

"Они становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет, значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора - тогда они становятся военнообязанными. Если же их не призовут сразу, они будут оставаться в человеческом резерве до тех пор, пока не наступит необходимость или мобилизация", - рассказал он.

Прохождение БОВП

В то же время Тимочко отметил, что прохождение БОВП не предоставляет студентам автоматического приоритета при призыве.

Более того, решение о мобилизации и привлечении конкретных лиц будет приниматься на основе потребности армии в специалистах и специальностях, а также критериев отбора, определенных военным командованием.

Отметим, что базовая общая военная подготовка (БОВП) - это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования. Их проходят абитуриенты и студенты вузов. Это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности.

