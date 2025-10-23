РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9108 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине БЗВП для студентов
2 062 17

Все студенты, принявшие военную присягу, становятся резервистами, - Сухопутные войска

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали о студентах-резервистах

Все украинские студенты, которые успешно пройдут базовую общую военную подготовку (БОВП) и примут присягу, автоматически получат статус резервистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграф" рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Критерии отбора резервистов

Тимочко объяснил, что статус резервиста студенты получают после принятия военной присяги, независимо от их возраста.

"Они становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет, значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора - тогда они становятся военнообязанными. Если же их не призовут сразу, они будут оставаться в человеческом резерве до тех пор, пока не наступит необходимость или мобилизация", - рассказал он.

Смотрите: Украинский мобилизационный резерв составляет около 5 млн мужчин. ИНФОГРАФИКА

Прохождение БОВП

В то же время Тимочко отметил, что прохождение БОВП не предоставляет студентам автоматического приоритета при призыве.

Более того, решение о мобилизации и привлечении конкретных лиц будет приниматься на основе потребности армии в специалистах и специальностях, а также критериев отбора, определенных военным командованием.

Отметим, что базовая общая военная подготовка (БОВП) - это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования. Их проходят абитуриенты и студенты вузов. Это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности.

Читайте также: Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект

Автор: 

подготовка (246) студенты (690) мобилизация (2929) резервисты (63) Сухопутные войска ВСУ (57)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Тому майбутні студенти вже зараз покидають Україну і стають студентами в ЄС.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:39 Ответить
+2
Це погроза?
показать весь комментарий
23.10.2025 15:36 Ответить
+2
Яка ваша позиція щодо формування резерву з жінок? Чи є в цьому військова доцільність?



- У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи.

Вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі" є неправильним. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання.

Треба про це говорити відкрито та дискутувати. Якщо ми мовчатимемо, противник буде сіяти між нами розбрат і паніку. У багатьох країнах жінки служать у збройних силах - Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни. Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію.

Інше питання - доцільність призову в кожному конкретному випадку. Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не "за спиною".

Військова служба - це не тільки робота на фронті. Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Наша війна гібридна, тому і ці напрямки дуже важливі.

До того ж у кожного з нас є знайомі жінки, які служать або служили в українській армії - це нормально. На жаль, політики часто маніпулюють темою. Коли підіймається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: "Я не дам призивати жінок!". Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови.

І ще: ворог не розрізняє чоловіків і жінок, коли обстрілює міста - бомби не питають, хто ти за статтю. Тому нам треба обговорювати тему зважено й відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям. (c)
показать весь комментарий
23.10.2025 15:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це погроза?
показать весь комментарий
23.10.2025 15:36 Ответить
Це як в Ізраїлі. Хочеш жити в мирі, готуйся до війни.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:25 Ответить
Тому майбутні студенти вже зараз покидають Україну і стають студентами в ЄС.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:39 Ответить
.....і стають бомжами в ЄС. Освіта в ЄС зовсім не дорівнює громадянству в ЄС. В не залежності від того, що місцеві лохи собі нафантазували.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:24 Ответить
То є ваша жура ким вони там стануть? Чи все таки там до людей відносяться, як до людей? "Місцеві лохи". От чому? Вони вам у борщ напудили?
показать весь комментарий
23.10.2025 16:28 Ответить
Є в мене стійке передчуття що молодь все ж таки вибере статус біженця в ЄС аніж статус "резервіста" в Україні і її дуже цінне громадянство.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:31 Ответить
Десь я таке чув від кацапів, коли вони критикували Майдан. Тепер наша мудрий нарід цю байку підхопив.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:52 Ответить
Яка ваша позиція щодо формування резерву з жінок? Чи є в цьому військова доцільність?



- У нас доцільність у всьому. Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи.

Вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі" є неправильним. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання.

Треба про це говорити відкрито та дискутувати. Якщо ми мовчатимемо, противник буде сіяти між нами розбрат і паніку. У багатьох країнах жінки служать у збройних силах - Ізраїль, скандинавські держави, Австрія, навіть деякі арабські країни. Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію.

Інше питання - доцільність призову в кожному конкретному випадку. Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не "за спиною".

Військова служба - це не тільки робота на фронті. Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Наша війна гібридна, тому і ці напрямки дуже важливі.

До того ж у кожного з нас є знайомі жінки, які служать або служили в українській армії - це нормально. На жаль, політики часто маніпулюють темою. Коли підіймається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: "Я не дам призивати жінок!". Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови.

І ще: ворог не розрізняє чоловіків і жінок, коли обстрілює міста - бомби не питають, хто ти за статтю. Тому нам треба обговорювати тему зважено й відповідально, а не піддаватися емоціям і маніпуляціям. (c)
показать весь комментарий
23.10.2025 15:40 Ответить
"...на основі потреби армії у фахівцях та спеціальностях..." - щоденно бачимо ці "потреби" на вулицях.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:41 Ответить
в піхоту одразу. чого оце чекати.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:51 Ответить
А ті, що не змогли / не захотіли успішно пройти БЗВП та не складали присягу, все одно автоматично набудуть статусу резервістів 🤣
показать весь комментарий
23.10.2025 15:56 Ответить
Ахах, віри цим немає, пастка.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:58 Ответить
Так генштаб України потребує просування будь якою ціною ось і шукають звідусіль і хапають на вулицях аби кого щоб посадити в піхоту, до за просування є і премії немаленькі але ці премії йдуть виключно командирам.
показать весь комментарий
23.10.2025 15:59 Ответить
От 1 листопада Пенсійний фонд України усіх чоловіків інвалідів від 25 до 60 років - хто не пройшов перекомісію у новому МСЕК , можна автоматом у розпорядження тцк передавати ..Не зочеш у новий МСЕК - іди на ВЛК .Там вилікують
показать весь комментарий
23.10.2025 16:00 Ответить
так 18-23 виїхали ..потяг тю тю
показать весь комментарий
23.10.2025 16:23 Ответить
Мати тих хлопців 18-23 таке почитала і думає... правильно я вирішила його відправити у Німеччину.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:37 Ответить
Почитал комменты... Сплошной совок... Люди, у нас не война СССР в Афганистане, у нас гибнут дети, старики, беременные женщины. Поэтому долг каждого мужчины защищать их, не президента-наркомана, не зеленую шоблу, а простых граждан. Прийдет время когда внуки спросят дедушку где он был, когда украинцы защищали ценой своей жизни и здоровья Украину...
,
показать весь комментарий
23.10.2025 16:42 Ответить
 
 