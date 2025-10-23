Невідомий БпЛА вибухнув біля кордону з РФ у Казахстані

У Бурлінському районі Казахстану, що межує з Росією, зафіксовано вибух безпілотника невідомого походження.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

"Уламки виявлено у віддаленій місцевості, поза зоною проживання населення. Постраждалих та матеріальних збитків не зареєстровано", - йдеться в заяві.

Наразі органи проводять перевірку, встановлюють обставини інциденту та походження об'єкта.

"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами. Ведуться консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати", - зазначили там.

Російські дрони в Казахстані

Нагадаємо, 18 березня 2025 року у Таскалінському районі Західно-Казахстанської області виявили безпілотник з написом "Герань-2". БпЛА "Герань-2" зовні повністю ідентичні іранським дронам Shahed-136, якими Росія атакує Україну.

Відомо, що раніше у Казахстані підтверджували, що РФ випробовує свої безпілотники на території Західно-Казахстанської області.

